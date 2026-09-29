¡La llamaron como sus madres! Estudiantes descubren nueva especie de protoanfibio de hace 309 millones de años

Dos estudiantes del Field Museum identificaron y describieron una nueva especie de protoanfibio que vivió hace aproximadamente 309 millones de años, mucho antes de que aparecieran los dinosaurios.

La especie fue nombrada "Jeanerpeton mazonensis" y su descripción fue publicada en el Journal of Vertebrate Paleontology. El nombre hace referencia a las madres de las dos estudiantes que encabezaron el estudio, Allison Sefcovic y Payton Kohlberg, ya que ambas se llaman Jean, haciendo ver un homenaje para ellas.

Así era el animal que vivió antes de los dinosaurios

De acuerdo con el Field Museum, "Jeanerpeton mazonensis" era un ancestro temprano de los anfibios actuales. Su apariencia podría compararse con la de una salamandra, aunque con un cuerpo más bajo y robusto, similar al de una rana.

El animal habitó en una región que actualmente corresponde a Illinois, Estados Unidos. Hace unos 309 millones de años, la zona de Mazon Creek formaba parte de un delta fluvial con condiciones que favorecieron la conservación de numerosos organismos.

El fósil ya estaba en el museo

Uno de los aspectos más llamativos del hallazgo es que el fósil no fue encontrado recientemente.

El ejemplar había sido localizado años atrás por un coleccionista aficionado y posteriormente fue donado al Field Museum. En un principio, fue clasificado como Amphibamus grandiceps, una especie que ya tenía presencia documentada en la región.

Sin embargo, Sefcovic y Kohlberg estudiaron nuevamente el ejemplar y encontraron suficientes características anatómicas para establecer que se trataba de un animal diferente.

¿Por qué no se había identificado antes?

El caso de "Jeanerpeton mazonensis" también muestra uno de los retos que existen al estudiar colecciones paleontológicas.

Y es que, el Field Museum explica que algunos fósiles poco estudiados históricamente fueron agrupados dentro de categorías utilizadas para reunir ejemplares que parecían relacionados, pero cuyas características todavía no habían sido analizadas a profundidad.

Además, los investigadores señalaron que Jeanerpeton formaba parte de ese conjunto de especímenes atribuidos a Amphibamus grandiceps. El nuevo estudio permitió aportar evidencia suficiente para reconocerlo como una especie anatómicamente distinta.

