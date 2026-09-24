Ir a clases y regresar a casa sin que el miedo sea parte de la rutina: Exigen estudiantes de Morelos

La violencia e inseguridad han modificado las rutinas de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Una de las integrantes de la Resistencia Estudiantil asegura correr peligro, así como sus compañeras.

Este sentir no es menor, de acuerdo con datos del INEGI, Morelos se posiciona como el segundo estado con mayor inseguridad en el país. Siendo así, que para los universitarios la violencia no es una realidad ajena.

Ante la indiferencia de las autoridades, el miedo se convirtió en coraje, ya que los estudiantes exigen seguridad en el estado.

Tienen claro que hoy, hay un detenido más, pero también una compañera menos...en el aire queda la pregunta ¿Qué van a hacer para que esto no se repita?