¿Quién los contrata? Liz Vilchis intentó desvirtuar estudio de Reuters sobre la credibilidad de TV Azteca

La conferencia matutina volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que Liz Vilchis reapareciera para citar el Estudio Reuters sobre consumo de noticias en 2026 e intentara cuestionar la credibilidad de TV Azteca; sin embargo, los datos del propio informe internacional muestran un resultado distinto al presentado durante “La Mañanera”, al ubicar a la televisora como el medio tradicional con mayor alcance semanal entre las marcas informativas evaluadas en México .

La intervención de la exresponsable de la sección “Quién es quién en las mentiras” generó críticas luego de que atribuyera al estudio conclusiones que no corresponden con los resultados publicados por Reuters.

El informe, considerado una referencia internacional sobre hábitos de consumo de noticias y confianza en los medios, coloca a TV Azteca entre las principales opciones informativas del país .

Lo que realmente dice el Estudio Reuters sobre TV Azteca

De acuerdo con el informe internacional elaborado por Reuters, TV Azteca figura como el medio tradicional con mayor alcance semanal en México dentro de las marcas informativas evaluadas.

El estudio es una de las referencias más consultadas para analizar los hábitos de consumo de noticias y la confianza de las audiencias en distintos países, por lo que sus resultados son utilizados como parámetro para evaluar el comportamiento de los medios de comunicación.

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Un fraude orquestado desde Palacio Nacional



Liz Vilchis reapareció en "La Mañanera" y, fiel a su papel de “señora de las mentiras”, intentó desvirtuar un estudio internacional hecho por Reuters que confirma el alcance y la credibilidad de TV Azteca.



Como era de esperarse, citó… pic.twitter.com/97qpR8W4Bc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 7, 2026

La versión presentada en Palacio Nacional desató la controversia

Durante su participación, Liz Vilchis también defendió el modelo de comunicación impulsado desde Palacio Nacional y retomó el debate sobre los derechos de las audiencias.

No obstante, la discusión se centró en la interpretación del Estudio Reuters, cuyos datos fueron utilizados para respaldar un señalamiento que fue cuestionado por no coincidir con el contenido del documento.