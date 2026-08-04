La Ruta de las Mentiras: informe acusa más de 100 mil falsedades en las mañaneras de AMLO

Las mañaneras se convirtieron en una de las principales herramientas de comunicación de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su Presidencia, entre 2018 y 2024; el entonces mandatario defendía este ejercicio bajo el argumento de garantizar el derecho de la población a mantenerse informada.

Sin embargo, el consultor político Luis Estrada, quien dio seguimiento a las mañaneras desde su inicio, cuestionó la veracidad de la información presentada; desde 2019 advertía sobre cifras que, según su análisis, carecían de respaldo documental o no podían comprobarse.

Luis Estrada asegura haber detectado más de 100 mil afirmaciones falsas

Para 2026, Estrada presentó un balance de las conferencias realizadas durante el sexenio y aseguró haber contabilizado más de 100 mil afirmaciones falsas, engañosas o que no podían comprobarse.

El consultor también sostuvo que algunos comunicadores que participaban en las mañaneras ayudaban al entonces presidente a modificar la narrativa y posteriormente obtuvieron cargos dentro del Gobierno o del Servicio Exterior Mexicano.