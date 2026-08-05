Preocupados por la tele, pero impunes ante las mentiras: El doble rasero del gobierno federal

Al Gobierno Federal le preocupa que una mentira pueda salir en la televisión, pero le tienen totalmente sin cuidado los mentirosos de casa. Durante años, la conferencia mañanera fue aprovechada para soltar más de 110 mil falsedades con total impunidad. Basta con recordar solo algunas de ellas: prometieron cuidar a la institución militar y regresar a los soldados a sus cuarteles; sin embargo, hoy las Fuerzas Armadas no solo siguen en las calles, sino que controlan puertos, aduanas, fronteras, administran y ejecutan obra pública y realizan tareas de seguridad a través de la Guardia Nacional.

La realidad también le dio un duro golpe a la narrativa ambiental de la 4T. Aseguraron categóricamente que no iban a tumbar ni un solo árbol, pero datos de la propia administración federal confirmaron una afectación de más de 7.3 millones de árboles talados. Del mismo modo, en 2022 prometieron que a más tardar a finales del año siguiente se tendría un sistema de salud pública como el de Dinamarca o mejor; hoy, López Obrador se fue a mecer a su hamaca en Palenque mientras dejó a los pacientes del país sufriendo en clínicas y hospitales tirados en el piso por falta de camillas y con diagnósticos erróneos. En resumen, el Gobierno Federal no busca acabar con las mentiras: solo quiere ser el único que pueda transmitirlas.

