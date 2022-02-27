Europa y Canadá cierran su espacio aéreo a los aviones de Rusia

Canadá y los países de Europa tomaron medidas y cerraron su espacio aéreo a los aviones de Rusia, siendo una decisión destinada a presionar al presidente Vladimir Putin para que ponga fin a su invasión a Ucrania.

Pese a que el sector aéreo sigue lidiando con las consecuencias de la pandemia de Covid-19, la cual sigue desgastando la demanda mundial de viajes, se produjo esta prohibición impuesta a los aviones de Rusia.

Otros de los países que se unieron al Reino Unido, los países nórdicos y los países bálticos para declarar la prohibición del uso de su espacio aéreo por parte de Rusia, fueron: Alemania, España y Francia, siendo la mayoría de los aliados de la OTAN quienes pretender librar una guerra económica contra Vladimir Putin en represalia por la invasión de Ucrania.

Asimismo, el Occidente, con Estados Unidos (EU) a la cabeza, también ha anunciado nuevas sanciones financieras contra Rusia, que ha calificado su asalto a Ucrania de "operación especial" para capturar a los "neonazis" que, según Putin, amenazan la seguridad de Rusia.

Dicha acusación ha sido calificada como propaganda infundada por Kiev y los gobiernos occidentales.

France is shutting its airspace to all Russian aircraft and airlines from this evening on. To the Russian invasion of Ukraine, Europe responds with total unity. — Jean-Baptiste Djebbari (@Djebbari_JB) February 27, 2022

Rusia podría tomar represalias contra el cierre de espacio aéreo

Luego de que Europa y Canadá cerraran su espacio aéreo a los aviones de Rusia, se espera que éste tome más represalias contra los bloqueos aéreos y otras sanciones.

Hasta el momento, Rusia ya ha respondido a las primeras prohibiciones de uso del espacio aéreo europeo con sus propios decretos que prohíben el acceso a las aerolíneas de Reino Unido, Bulgaria y Polonia.

Sin acceso a las vías aéreas rusas, los expertos afirman que las compañías aéreas tendrán que desviar los vuelos hacia el sur y evitar las zonas de tensión en Oriente Medio, lo que supone tiempo y costos adicionales considerables.

"Francia cierra su espacio aéreo a todos los aviones y compañías aéreas rusas a partir de esta noche", dijo el ministro de Transporte francés, Jean-Baptiste Djebbari, en un mensaje en Twitter, un anuncio del que se hizo eco toda Europa continental.

Air France-KLM AIRF.PA suspendió los vuelos hacia y desde Rusia, así como el sobrevuelo del espacio aéreo ruso hasta nuevo aviso a partir del domingo.

Anteriormente, el Ministerio de Transporte de Alemania dijo que cerraría su espacio aéreo a los aviones y compañías aéreas rusas durante tres meses a partir del domingo, con la excepción de los vuelos de ayuda humanitaria.

Por su parte, España también ha cerrado su espacio aéreo a los aviones rusos.

Este cierre del espacio aéreo europeo a las aerolíneas rusas y viceversa tuvo repercusiones inmediatas en la aviación mundial.

En su caso, Air France explicó que suspendía temporalmente los vuelos hacia y desde China, Corea del Sur y Japón, mientras "estudia las opciones de planes de vuelo para evitar el espacio aéreo de Rusia, en cumplimiento de las directivas de las autoridades francesas e internacionales".

Con información de Reuters.