Exdiplomático se atrinchera en la embajada de México en Argentina

Un hombre, presuntamente exdiplomático, ingresó a la embajada de México en Argentina, en donde se mantuvo atrincherado en los baños.

Más tarde, la embajada de México en Argentina dio a conocer que se controló la situación en que un exdiplomático se atrincheró en la sede para exigir ser atendido.

En relación con los hechos suscitados el día de hoy en la Embajada de México en Argentina, se comunica que la situación está siendo atendida por funcionarios consulares y la policía federal. El Sistema de Atención Médica de Emergencia apoya el caso debidamente. — Embajada de México en Argentina (@EmbaMexAr) October 6, 2022

Primeros reportes indicaron que el hombre, de origen mexicano, entró a los baños externos de la embajada de México en Argentina y tomó la sede, ubicada en el barrio de Belgrano, para exigir hablar con el cónsul de esa representación diplomática.

Al lugar llegaron elementos de la policía federal argentina y funcionarios consulares para atender esta situación.

Identifican a hombre que se atrincheró en embajada en Argentina

Se logró identificar al exdiplomático, que tomó la embajada de México en Argentina, como Mauricio Díaz Escalona, quien está bajo tratamiento psiquiátrico.

Tras la llegada de elementos de la policía, el hombre fue trasladado a bordo de una ambulancia a un hospital.

|Reuters

De acuerdo con las investigaciones, Díaz Escalona trabajó en la embajada de México en Argentina del periodo 2013 a 2017.

Autoridades locales detallaron que el mismo hombre habría ingresado a otras sedes de embajadas en varias ocasiones.

Hasta ahora, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no ha dado a conocer más detalles de este incidente que contó con la participación de la policía federal local y del Sistema de Atención Médica de Emergencia.