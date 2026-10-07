Exagente de la DEA pide al gobierno mexicano enviar a Rocha Moya a EU por presuntos nexos con cárteles

El exagente de la DEA, Derek Maltz, destacó la detención de “El Tanque” en México y planteó que Rubén Rocha Moya y otros políticos señalados por presuntos vínculos con cárteles sean enviados a Estados Unidos.

Derek Maltz destaca operativo contra “El Tanque”

El exagente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Derek Maltz, se pronunció sobre la reciente detención de “El Tanque” en México y reconoció el trabajo realizado durante el operativo.

A través de una publicación, Maltz destacó al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, así como al personal que participó en la captura, a quienes calificó de manera positiva por el resultado del operativo.

Sin embargo, en el mismo mensaje, el exagente estadounidense también planteó la posibilidad de que México envíe a Estados Unidos a políticos que, según señaló, han sido relacionados con organizaciones criminales.

Maltz menciona a Rocha Moya

Entre los nombres mencionados por Derek Maltz aparece Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, a quien el exagente de la DEA incluyó entre los políticos que, de acuerdo con su publicación, han sido señalados en Estados Unidos por presuntos vínculos con cárteles.

Maltz planteó que el envío de Rocha Moya y de otros políticos señalados en ese país representaría un logro en los esfuerzos para combatir a estas organizaciones criminales.

El comentario fue realizado en el contexto de su reconocimiento al operativo que permitió la captura de “El Tanque”, por lo que su publicación combinó el reconocimiento al trabajo de las autoridades mexicanas con su planteamiento sobre posibles acciones contra personas señaladas por sus presuntos nexos con grupos criminales.

Sin embargo, el exagente no presentó en esta publicación detalles adicionales sobre las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa ni aportó nuevos elementos sobre una eventual solicitud de extradición.