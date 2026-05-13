FGR señala irregularidades en caso por narcolaboratorio en Chihuahua

La investigación por el hallazgo de un narcolaboratorio en Chihuahua, donde presuntamente participaron agentes de la CIA de Estados Unidos, arrojó iregularidades, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la cual atrajo el caso.

Ello luego de que dos supuestos agentes encubiertos de la CIA y dos oficiales de la Fiscalía de Chihuahua fallecieron tras un accidente en camioneta al volver de un operativo el 17 y 18 de abril donde se halló el laboratorio usado para la elaboración de drogas.

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¿Qué detectó la FGR tras investigar caso de narcolaboratorio en Chihuahua?

Este miércoles 13 de mayo de 2026, la FGR dio a conocer que no recibió, por parte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, la cadena de custodia de lo que se halló en el lugar.

No solo ello, sino que de acuerdo con la FGR, tampoco recibió el área abierta, ni los indicios, ni las sustancias localizadas.

Esa irregularidad, según la FGR, fue asentada en la carpeta federal de investigación, decretándose el aseguramiento correspondiente.

De acuerdo con la fiscalía federal, la indagatoria del narcolaboratorio, fue iniciada por teléfono por parte de la Fiscalía de Chihuahua y recibida el 18 de abril pasado, "con posterioridad a que fue planeado y ejecutado el operativo".

“Los elementos ministeriales federales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal, con el apoyo de fuerzas federales, al arribar al lugar, no recibieron con cadena de custodia de parte de las autoridades locales, ni el área abierta ni los indicios ni las sustancias localizadas; tal irregularidad fue registrada dentro de la propia carpeta federal, decretándose el aseguramiento correspondiente, previa elaboración de acta circunstanciada en la que constan diversas anomalías”, publicó la FGR hoy.

Narcolaboratorio en Chihuahua sigue bajo resguardo

El narcolaboratorio ubicado en el municipio de Morelos se mantiene resguardado por fuerzas federales y no ha sido desmantelado, pues sigue en curso el proceso de destrucción y traslado de las sustancias y los objetos encontrados.

En cuanto a la carpeta de investigación por la comisión de posibles delitos en materia de seguridad nacional, las entrevistas de las personas citadas concluyeron, salvo siete que no asistieron y fueron convocadas para declarar; de igual manera se realizará a personas servidoras públicas estatales.

Esto había en el narcolaboratorio en Chihuahua

El laboratorio clandestino fue hallado en la Sierra del Pinal, lugar al cyual personal ministerial de la FGR se trasladó y encontraron lo siguiente:

