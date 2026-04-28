César Jáuregui renuncia como fiscal de Chihuahua tras la muerte de agentes de la CIA

¡Última hora! Durante una conferencia de prensa, César Jáuregui Moreno presentó su renuncia como fiscal general del estado de Chihuahua, en medio de la polémica por la muerte de dos agentes de Estados Unidos el pasado domingo 19 de abril, luego de que presuntamente participaran en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio.

🚨 César Jáuregui presentó su renuncia como fiscal general de #Chihuahua en plena conferencia de prensa, tras la polémica por la muerte de dos agentes estadounidenses el 19 de abril.



El caso, ligado a un presunto operativo contra un narcolaboratorio, desató críticas sobre la… pic.twitter.com/h8JA1yZ95r — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 28, 2026

El operativo se realizó en el municipio de Morelos, pero de regreso, la camioneta donde viajaban mandos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) sufrió un accidente. En ella iban el director de la corporación, Pedro Román Oseguera Cervantes, y dos instructores de la Embajada de Estados Unidos, quienes participaban en labores de capacitación táctica en Chihuahua.

Esa fue la versión oficial inicial. Sin embargo, días después, The Washington Post reveló que los dos extranjeros eran agentes de la CIA y que habrían ingresado al país sin autorización oficial para participar en operaciones tácticas.

¿Qué hacían agentes de EU en Chihuahua?

Desde el inicio hubo versiones confusas sobre este caso. Primero se dijo que los agentes solo hacían labores de capacitación y no participaban en el operativo, pero después se reconoció que la presencia de los extranjeros no fue reportada al Gobierno federal.

El asunto no tardó en escalar, por lo que autoridades mexicanas y el mismo Senado de la República exigieron respuestas a Chihuahua por una posible violación a la soberanía nacional.

En medio de la controversia, la Unidad Especializada de Investigación, encabezada por la fiscal Wendy Chávez Villanueva, informó que al menos cuatro extranjeros acompañaron al director de la AEI durante el recorrido hacia el lugar donde se ubicaba el narcolaboratorio.

Agentes de EU nunca portaron uniformes de corporaciones mexicanas

Antes del operativo oficial, el director de la corporación sostuvo una reunión con el Ejército Mexicano en Guachochi para coordinar el desmantelamiento, pero no estuvieron presentes los agentes de EU.

De igual forma, Wendy Chávez señaló que los ciudadanos estadounidenses nunca portaron uniformes de alguna corporación mexicana ni extranjera, desmintiendo versiones de que la CIA se involucró en operativos mexicanos disfrazados de agentes nacionales.

Permanecieron en todo momento junto al director de la Agencia Estatal de Investigación y sus escoltas, sin participar directamente en el operativo.

La fiscal agregó que la mayor parte del tiempo llevaban el rostro cubierto, lo que dificultó su identificación por parte de otros participantes en el despliegue.

Asimismo, señaló que el director de la Agencia Estatal de Investigación, quien perdió la vida en el accidente, no informó a sus superiores, por lo que era el único que tenía conocimiento de esa situación.