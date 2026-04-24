El último rastro en la Sierra: La curva donde terminó el operativo de agentes de la CIA y ministeriales en Chihuahua

El rastro de la tragedia es inconfundible en la sierra. Una curva pronunciada, marcas de neumáticos que se pierden en el borde del camino y un árbol derribado son las evidencias que encontró la reportera de Azteca Noticias, Lety Villarreal, al llegar al sitio exacto del fatal accidente de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y ministeriales en Chihuahua. En este punto de la carretera, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) perdió una de sus unidades en una caída vertical que ha encendido las alarmas en Washington.

Nuestra compañera Lety Villarreal (@LetyReporta) de @AztecaChihuahua reporta desde la curva en la Sierra Tarahumara donde se desbarrancó la camioneta en la que viajaban dos agentes de #EU y dos ministeriales.



El accidente, ocurrido la madrugada del domingo, dejó sin vida a los… pic.twitter.com/w7HEBSqO8N — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 24, 2026

Al inspeccionar la zona, los detalles físicos narran lo sucedido con una crudeza que las cifras oficiales no alcanzan a cubrir. Las huellas del derrape sobre el asfalto muestran la trayectoria de la unidad de la AEI que, al girar, no logró mantenerse en la vía y se proyectó directamente hacia el precipicio.

En su camino al vacío, el vehículo impactó con tal fuerza que arrancó de raíz un árbol, el cual quedó como un mudo testigo en la orilla antes de que la camioneta terminara en el fondo de un barranco de al menos 200 metros.

La Casa Blanca exige respuestas

Este hallazgo en el terreno ocurre mientras el impacto político del accidente cruza la frontera. La Casa Blanca ha solicitado al Gobierno de México un informe exhaustivo sobre el suceso.

La administración estadounidense busca claridad sobre las circunstancias en las que sus oficiales perdieron la vida, especialmente al tratarse de una zona de alta peligrosidad donde se realizaban operativos estratégicos.

Choque México– EU escala por agentes de la CIA muertos en Chihuahua: Trump y Casa Blanca exigen empatía y más cooperación

Misterio en la profundidad de la sierra

La profundidad del barranco, esos 200 metros donde los restos del vehículo quedaron reducidos a cenizas, complica no solo las labores de recuperación sino el peritaje final. Mientras tanto, la descripción del lugar que hoy presentamos pone en duda si las condiciones del camino o una falla mecánica fueron los detonantes.

El sitio del accidente permanece bajo resguardo, pero las evidencias encontradas en la superficie (el árbol quebrado y el caucho quemado) son las primeras piezas de un rompecabezas que involucra la seguridad nacional de los dos países. La presión desde Estados Unidos es clara: quieren saber exactamente qué pasó en esa curva antes de que la unidad se perdiera en el abismo.