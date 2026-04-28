“No llevaban uniformes": Presentan avances de presuntos agentes de la CIA en megaoperativo de Chihuahua

La investigación sobre el operativo que llevó al desmantelamiento de un laboratorio de metanfetaminas en Chihuahua sigue arrojando datos que han levantado más preguntas que respuestas y sobre los presuntos agentes de la CIA que participaron.

La fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva informó que desde el inicio del caso, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua abrió las carpetas de investigación y ha colaborado con la Fiscalía General de la República para esclarecer lo ocurrido entre el 17 y el 19 de abril.

El operativo tenía como objetivo ubicar y desmantelar un narcolaboratorio en la sierra, pero terminó en tragedia tras un accidente que dejó cuatro personas muertas.

¿Quiénes eran los extranjeros que iban en el convoy en el operativo de Chihuahua?

Uno de los puntos más delicados del caso es la presencia de cuatro personas extranjeras, presuntamente de origen estadounidense, que viajaban en el convoy.

Según la investigación, estas personas no formaban parte oficial del operativo ni pertenecían a la Agencia Estatal de Investigación (AEI). Tampoco portaban armas, uniformes o insignias, y vestían de civil con el rostro cubierto la mayor parte del tiempo.

Además, su inclusión en el convoy nunca fue reportada a los mandos superiores, lo que ha generado más dudas dentro de las autoridades.

De acuerdo con la información oficial, su participación fue limitada y sin intervención directa en el despliegue. Se mantenían cerca del director de la AEI y su equipo de seguridad, pero no interactuaban con otros agentes ni con el Ejército. Incluso, cuando se realizó una reunión de coordinación con fuerzas federales en Guachochi, los extranjeros no estuvieron presentes.

Las autoridades no descartan que haya existido algún tipo de colaboración extraoficial, pero será la investigación la que determine su naturaleza.

¿Cómo ocurrió el accidente donde murieron cuatro personas en Chihuahua?

El accidente se registró en un camino de terracería, con poca visibilidad. Uno de los vehículos perdió el control y cayó a un barranco.

Fue en ese momento, mientras se brindaba auxilio, que uno de los escoltas del director de la AEI informó que los ocupantes del vehículo siniestrado eran presuntamente ciudadanos estadounidenses y posibles enlaces con la Embajada de Estados Unidos en México. En el incidente murieron cuatro personas: dos agentes mexicanos y dos estadounidenses.

La Unidad Especializada ya solicitó información oficial a la representación diplomática de Estados Unidos para confirmar la identidad y funciones de los extranjeros involucrados.

Además, se han remitido carpetas de investigación a instancias federales y se mantienen las diligencias para aclarar lo ocurrido antes, durante y después del operativo.

La fiscal Chávez dejó claro que el caso sigue abierto y que se trabajará en conjunto con autoridades federales y de seguridad nacional para deslindar responsabilidades.

Por otra parte, César Jáuregui presentó su renuncia como Fiscal General del Estado de Chihuahua tras la polémica por la presencia de agentes de la CIA en un operativo antidrogas.