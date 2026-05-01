Lejanos en distancia pero cercanos en origen y gestación: Paralelismos en caso de Nicolás Maduro y Rubén Rocha Moya

Las recientes acusaciones del gobierno de Estados Unidos en contra del aún gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, lo colocan en el centro del debate y en analogía con una de las figuras políticas más polémicas, la de Nicolás Maduro. Aunque separados por miles de kilómetros, el caso es que comparten un punto clave: investigaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico en tribunales estadounidenses.

Las acusaciones de ambos, han sido impulsadas desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York, una de las jurisdicciones más relevantes en el combate al crimen organizado internacional.

🌎 Aunque separados por miles de kilómetros, Nicolás Maduro y Rubén Rocha Moya enfrentan procesos en la misma Corte del Distrito Sur de Nueva York, señalados por vínculos con el narcotráfico.



A Maduro lo ligan con el Cártel de los Soles; a Rocha, con el Cártel de Sinaloa.



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¿Qué tienen en común los casos de Nicolás Maduro y Rubén Rocha Moya?

De acuerdo con información judicial y reportes oficiales, ambos son señalados por autoridades estadounidenses por presuntas relaciones con redes de tráfico de drogas. En el caso de Maduro, investigaciones previas lo vinculan con el llamado “Cártel de los Soles”, acusado de facilitar el envío de cocaína hacia Estados Unidos.

Por su parte, Rocha Moya ha sido acusado junto a otros funcionarios de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa, facilitando operaciones a cambio de beneficios políticos y económicos. Ambos procesos han sido liderados por la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York, encabezada por el fiscal Jay Clayton, especializado en delitos de alto impacto.

Reacciones de las autoridades ante caso de Maduro y Rubén Rocha Moya

¿Qué dicen las autoridades y los acusados? Las posturas contrastan radicalmente. En Venezuela, el entorno de Maduro denunció una “agresión política internacional”. En México, Rocha Moya rechazó las acusaciones y asegura que continuará en su cargo, calificando los señalamientos como infundados. Además, el gobierno mexicano ha señalado que no existen pruebas suficientes para proceder legalmente, mientras que Estados Unidos sostiene que cuenta con evidencia para sustentar los cargos.

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¿Qué implicaciones tienen estos casos a nivel internacional?

Las investigaciones han generado tensiones diplomáticas. En el caso mexicano, incluso se han solicitado procesos de extradición, lo que podría escalar el conflicto entre ambos países. Analistas consideran que estos procesos reflejan una estrategia más amplia de Washington para combatir el narcotráfico a nivel global, incluso cuando involucra a figuras políticas en funciones.

El discurso político en Estados Unidos comienza a vincular ambos escenarios como parte de una misma narrativa: el combate a los llamados “narcoterroristas”. En medio de acusaciones, tensiones y versiones encontradas, el impacto de estos casos apenas comienza; ¿estamos ante un cambio en la forma en que se persigue el crimen organizado a nivel global?

