Nexos con Los Chapitos: ¿de dónde surgen las acusaciones contra Rubén Rocha Moya?

La acusación formal de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y nueve políticos sobre sus nexos con carteles de la droga es resultado de un largo trabajo de inteligencia que comenzó hace años.

¿De dónde surgieron las acusaciones de EU contra Rubén Rocha?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó a la cancillería mexicana a mediados de semana sobre la formalización de los cargos, marcando un hecho sin precedentes: la acusación directa contra un gobernador en funciones por delitos de esta magnitud.

Un golpe contra el oficialismo en México, pero el primero de tal magnitud, contra un gobernador en funciones, a quien se le acusa de narcotráfico y tráfico de armas de fuego.

Al día de hoy, las autoridades estadounidenses imputan a Rocha Moya por vínculos con “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa, que presuntamente le habría ayudado a ganar la gubernatura.

Cargos por narcotráfico, armas y corrupción

De acuerdo con la acusación, presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, los implicados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para facilitar el envío de drogas a Estados Unidos a cambio de sobornos, protección política y respaldo institucional.

El documento acusatorio señala que esta red habría operado durante al menos una década en Sinaloa, involucrando a funcionarios de alto nivel en actividades ilícitas.

Uno de los puntos clave de la investigación es la supuesta cercanía de Rocha Moya con la facción criminal que mantiene a Sinaloa bajo una ola de violencia sin precedentes.

Incluso, según las autoridades estadounidenses, esta relación podría rastrearse desde antes de que asumiera el cargo como gobernador, lo que refuerza la hipótesis de una colaboración de hace tiempo, incluso antes del 2021, año en que ganó la gubernatura.

Respuesta de México ante la extradición de Rocha Moya

En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que desde el 28 de abril comenzaron a recibirse solicitudes de extradición por parte del gobierno estadounidense.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República ha señalado que, hasta ahora, no se han presentado pruebas contundentes dentro de las solicitudes iniciales, por lo que se abrió una investigación para determinar la viabilidad del caso.

En tanto que el proceso será encabezado por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, conocida por llevar casos de alto perfil relacionados con crimen organizado internacional.

Un equipo liderado por el fiscal federal Jay Clayton, que encabezará la ofensiva legal contra Rocha Moya y los otros nueve señalados, tal como lo hizo contra el dictador Nicolás Maduro.

La acusación contra Rocha Moya marca un precedente en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, al involucrar directamente a un gobernador en funciones en presuntas redes del narcotráfico.

Más allá de lo que se le viene a México, el caso reabre el debate sobre los vínculos entre poder político y crimen organizado.

