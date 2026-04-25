‘Se siente cómo el suelo tiembla': El aterrador relato de un sobreviviente del tornado en Enid, Oklahoma

El paso de un devastador tornado en Enid, Oklahoma, ha vuelto a demostrar la vulnerabilidad humana ante la furia de la naturaleza.

Lo que comenzó como una alerta meteorológica convencional se transformó rápidamente en un escenario de ciencia ficción, donde el cielo se tornó oscuro para dar paso a un sistema de tormentas que dejó una estela de destrucción a su paso por el centro de Estados Unidos.

‘El estruendo y el temblor’: Un testimonio desde el epicentro

La fuerza de este fenómeno no se limita a las cifras de los radares; se mide en el terror de quienes lo vivieron de cerca. Brandon Clement, reconocido cazador de tormentas de WXChasing, capturó la esencia del horror que significó este tornado en Enid, Oklahoma. Su relato describe una experiencia sensorial traumática que va más allá de lo visual.

‘Se empieza a sentir cómo el suelo se mueve y tiembla. Se oye el estruendo afuera y empiezan a caer escombros. Es una situación aterradora’, explicó Clement.

Así como él, otros residentes que describen una ‘bipolar sensación’: la angustia absoluta de enfrentar el rugir del viento que cimbró los cimientos de los hogares y la fortuna inexplicable de salir con vida tras el paso del sistema.

La rabia del embudo se mantuvo activa durante al menos 30 minutos, devorando estructuras y expulsando escombros en un radio de varios kilómetros.

Reporte de daños: Base Aérea Vance y vialidades

El impacto del tornado en Enid, Oklahoma, no solo afectó zonas residenciales, sino también puntos estratégicos de seguridad nacional de Estados Unidos.

La Base Aérea Vance se encuentra actualmente bajo una evaluación exhaustiva de daños. Aunque los protocolos de seguridad permitieron resguardar al personal, las imágenes aéreas muestran afectaciones en infraestructuras clave y hangares.

En cuanto a la infraestructura civil, el panorama es complejo:

Carreteras cerradas: Diversas rutas estatales permanecen bloqueadas por la caída de postes de luz, árboles y restos de edificaciones que el viento arrastró.

Diversas rutas estatales permanecen bloqueadas por la caída de postes de luz, árboles y restos de edificaciones que el viento arrastró. Heridos: Las autoridades sanitarias reportan más de una decena de personas heridas con diversos niveles de gravedad.

Las autoridades sanitarias reportan más de una decena de personas heridas con diversos niveles de gravedad. Suministros: Miles de usuarios permanecen sin energía eléctrica debido a que el sistema de tormentas despedazó gran parte del tendido local.

Una temporada de ‘monstruos hambrientos’

Las imágenes satelitales revelan que este tornado en Enid, Oklahoma, fue solo una pieza de un sistema mucho más amplio. En menos de 24 horas, varios embudos realizaron un ‘paseo de destrucción’ por diferentes entidades, dejando una carretada de daños que tardarán meses en repararse.

A medida que las cuadrillas de emergencia avanzan en la rehabilitación de las zonas afectadas, queda la amarga certeza de que esta calma es temporal.

WATCH: Video from a plane shows powerful storms and a tornado near Enid, Oklahoma earlier. pic.twitter.com/BAidCfRrFP — Resist Wire (@ResistWire) April 24, 2026

La comunidad se prepara para la reconstrucción, sabiendo que la geografía del estado es el escenario recurrente para estos fenómenos.

El tornado en Enid, Oklahoma, se suma así a la lista de eventos climáticos extremos que marcan la historia reciente de la región, recordándonos que, ante el rugir de la tierra, la prevención y la resiliencia son las únicas defensas posibles.