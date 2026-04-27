Tiroteo en cena de corresponsales revive miedos por seguridad de líderes políticos en Estados Unidos

En la primera cena de corresponsales de la Casa Blanca a la que acudía Donald Trump, un sujeto trató de atacar al presidente estadounidense. No es la primera vez que sufre un atentado, pero también lo lleva a cuestionar la seguridad en torno al mandatario.

En los primeros instantes, una avalancha de camareros y gente que corría por el pasillo central hacia el escenario donde estaba sentado el presidente Trump es lo que notó Bo Erickson, corresponsal de la Casa Blanca para la agencia Reuters.

Quién es Cole Allen, el sospechoso detenido por el Servicio Secreto

El Servicio Secreto reaccionó rápido. Todd Blanche, fiscal general interino de Estados Unidos, confirmó: “Ese hombre fue rápidamente detenido y reducido en minutos, segundos después de que intentara traspasar el perímetro”.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Cole Allen, quien se hospedaba en el hotel. Un agente resultó herido sin gravedad y Trump salió ileso. El tiroteo reavivó alertas sobre la seguridad de figuras políticas en un país polarizado.

Allen enfrenta tres cargos federales: intento de asesinato al presidente, transporte de un arma de fuego para cometer un delito y accionar un arma de fuego en un delito. Tan solo por el intento de asesinato al mandatario , el detenido puede enfrentar cadena perpetua, relató Blanche en una conferencia de prensa hoy 27 de abril de 2026.

Fallos en la seguridad presidencial: ¿Cómo llegó un hombre armado al evento?

Muchos cuestionan la brecha en la seguridad. Marian Grundem, presentadora de Welt TV, planteó la duda central: “¿Cómo es posible que un hombre armado con una escopeta y cuchillos pudiera acercarse tanto a Donald Trump y actuar de esa manera?”.

Antecedentes de violencia política: Del caso Reagan al incidente actual

El episodio recuerda al atentado de 1981 contra Ronald Reagan en el mismo hotel Washington Hilton, donde un disparo perforó su pulmón y dejó secuelas permanentes en su portavoz, aunque sobrevivió.

En el caso de Trump, este tercer incidente se suma a otros: el ataque en un mitin de 2024 que lo hirió en la oreja, la detención de un sujeto armado cerca de Mar-a-Lago y el asesinato del político Charlie Kirk a finales del año pasado. Estos eventos intensifican el debate sobre la eficacia del Servicio Secreto estadounidense.

Reacciones internacionales estallan: De Macron a Meloni condenan el atentado

El tiroteo desató una ola global de solidaridad diplomática. El presidente francés Emmanuel Macron calificó el hecho como “inaceptable”. El primer ministro británico Keir Starmer expresó estar “conmocionado”, mientras la primera ministra italiana Giorgia Meloni manifestó solidaridad y advirtió sobre “el peligro del odio político”.

