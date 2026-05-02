Trump asfixia al régimen de Díaz-Canel: Nueva orden ejecutiva declara que Cuba amenaza a la seguridad nacional

En un momento donde la atención global parece fragmentada entre la persecución internacional contra los presuntos narcopolíticos en Sinaloa y una guerra en Oriente Medio que se encuentra en un punto muerto, el presidente Donald Trump ha decidido retomar con fuerza su ofensiva en el Caribe. Bajo el argumento de que el gobierno cubano utiliza conceptos como “pueblo” y “soberanía” para encubrir una dictadura, la Casa Blanca anunció este inicio de mayo una intensificación radical de las sanciones económicas y judiciales contra la isla.

El argumento de la Seguridad Nacional

La administración Trump no solo busca endurecer el embargo, sino que ha elevado el estatus del régimen de Miguel Díaz-Canel al de una “amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos”. Esta nueva orden ejecutiva señala a Cuba como un aliado estratégico de actores hostiles y patrocinadores del terrorismo, acusando directamente al aparato estatal de perseguir y torturar a opositores políticos.

Un golpe a la estructura financiera y operativa

De un plumazo, la orden ejecutiva extiende el alcance de las medidas punitivas, enfocándose en desarticular cualquier soporte externo que reciba la dictadura. Las nuevas sanciones contemplan cargos por corrupción y violación de derechos humanos contra:

Soporte de Seguridad: Cualquier entidad, persona o afiliado que brinde apoyo al aparato de seguridad cubano.

Cualquier entidad, persona o afiliado que brinde apoyo al aparato de seguridad cubano. Sector Financiero: Instituciones financieras, nacionales o extranjeras, que realicen o faciliten transacciones con el régimen.

Instituciones financieras, nacionales o extranjeras, que realicen o faciliten transacciones con el régimen. Sectores Estratégicos: Personas, incluso extranjeros, que hayan trabajado en sectores clave como energía, defensa, metales, minería o la economía general de la isla.

Personas, incluso extranjeros, que hayan trabajado en sectores clave como o la economía general de la isla. Red de Donantes: Se contemplan sanciones severas contra quien contribuya con fondos, bienes o servicios en beneficio de la estructura de Díaz-Canel.

Rendición de cuentas bajo presión

El mensaje de la Casa Blanca es claro: es hora de que el régimen rinda cuentas por las “atrocidades” cometidas contra su población. Mientras en las calles de la isla el descontento social se manifiesta en protestas que son recibidas con rechazo internacional, Washington apuesta por la asfixia económica total como herramienta de presión política. Con esta medida, el gobierno de Trump envía una señal contundente a sus aliados y enemigos: no habrá espacio para la “tergiversación de definiciones” en su política exterior hacia el Caribe.

