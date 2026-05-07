¡Sin tregua contra el crimen! Daniel Noboa enfrenta desastre de la izquierda y endurece guerra contra el narco en Ecuador

En 2023, Daniel Noboa se convirtió en presidente de Ecuador ; lo hizo después de ganar unas elecciones extraordinarias tras la salida abrupta de su antecesor, Guillermo Lasso, tras ser acusado de malversación de fondos. Al terminar el periodo de un año y cuatro meses, fue reelegido; llegó al cargo muy joven y con antecedentes en el mundo empresarial.

Daniel Noboa llegó al poder con promesa de mano dura contra el crimen en Ecuador

Uno de sus fuertes fue su discurso firme y directo; Noboa conectó con el deseo de un cambio inmediato y ofreció decisiones rápidas frente a un problema que llevaba años en crecimiento: la inseguridad.

Su propuesta no giró en torno a matices, sino a resultados concretos.

“Nunca fue una campaña, es una forma de gobernar, firme, contra el crimen, justa con su gente”, detalló Daniel Noboa.

El presidente de Ecuador declaró “conflicto armado interno” y lanzó ofensiva contra narcotráfico

Desde su llegada al poder, mostró una estrategia frontal contra el narcotráfico y las estructuras criminales.La declaratoria de “conflicto armado interno” en enero de 2024 marcó un punto de quiebre porque reconoció abiertamente la magnitud del problema y respondió con una ofensiva federal sin ambigüedades.

“Seguiremos luchando contra la gente que aterroriza nuestros barrios, a nuestra gente, a nuestras familias”, agregó.

En esa línea, su gobierno ha dejado claro que la prioridad es recuperar el control del territorio, bajo la premisa de que los derechos de los criminales no pueden prevalecer sobre los de la ciudadanía.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ECUADOR BAJA ARANCELES DEL 100% AL 75% A COLOMBIA; DANIEL NOBOA Y PALOMA VALENCIA ABREN DIÁLOGO EN LUCHA CONTRA EL NARCO

👊 Daniel Noboa (@DanielNoboaOk) y la estrategia frontal contra el crimen organizado



Daniel Noboa asumió la presidencia de #Ecuador con un discurso de firmeza y decisiones rápidas ante la creciente crisis de inseguridad en el país. Inspirado en modelos como el de Nayib Bukele… pic.twitter.com/ks4FcfCjmq — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 8, 2026

Noboa apuesta por modelo similar al de Bukele para recuperar seguridad y control del país

La inspiración en el modelo de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, es evidente. Noboa ha adoptado un tono similar: confrontativo, decidido y orientado a resultados.

Ha defendido medidas excepcionales para enfrentar una amenaza extraordinaria, convencido de que la seguridad es la base de cualquier libertad.

“Hemos logrado meter también a los corruptos y a la gente que le hizo tanto daño al país en la cárcel de máxima seguridad. En la roca y no en lugares que pasan como si estuviesen en vacaciones”, agregó.

Entre sus propuestas más llamativas destaca la idea de implementar embarcaciones penitenciarias; el objetivo es aislar a los criminales más peligrosos y evitar que sigan operando desde tierra firme, además de lo complicado que les sería intentar escapar.

Su apuesta es clara: restaurar el orden con medidas firmes y sin concesiones, inspirado en modelos que han demostrado efectividad.

No se trata solo de una estrategia, sino de una necesidad urgente: Devolverle al Estado el control y a la ciudadanía la tranquilidad perdida.