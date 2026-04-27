VIDEO: Crónica de una gala interrumpida: Puntos clave de la cena de corresponsales de la Casa Blanca
En este video te mostramos los puntos clave de lo ocurrido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un tiroteo el fin de semana.
El tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca desató caos y miedo entre invitados y funcionarios el fin de semana pasado en Estados Unidos.
Donald Trump, su esposa Melania y el vicepresidente JD Vance fueron evacuados tras los disparos de Cole Allen, maestro radicalizado que hirió a un agente del Servicio Secreto antes de ser sometido por los elementos de seguridad del presidente.
Invitados y funcionarios permanecieron en el suelo hasta que pasó el peligro.
Horas después, Trump habló desde la Casa Blanca confirmando que estaba a salvo y revelando detalles de lo ocurrido.