VIDEO: Crónica de una gala interrumpida: Puntos clave de la cena de corresponsales de la Casa Blanca

El tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca desató caos y miedo entre invitados y funcionarios el fin de semana pasado en Estados Unidos.

Donald Trump, su esposa Melania y el vicepresidente JD Vance fueron evacuados tras los disparos de Cole Allen, maestro radicalizado que hirió a un agente del Servicio Secreto antes de ser sometido por los elementos de seguridad del presidente.

Invitados y funcionarios permanecieron en el suelo hasta que pasó el peligro.

Horas después, Trump habló desde la Casa Blanca confirmando que estaba a salvo y revelando detalles de lo ocurrido.