Balacera tras desfile de catrinas deja un muerto y un herido en San Martín Texmelucan, Puebla

Una balacera dejó a una persona sin vida y a otra herida en San Martín Texmelucan, Puebla, durante la madrugada del lunes 2 de noviembre de 2026. Los hechos sucedieron poco después de que concluyera el desfile de catrinas correspondiente a las festividades del Día de Muertos.

¿Qué pasó tras el desfile de catrinas en San Martín Texmelucan?

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, dos personas viajaban a bordo de un automóvil particular color blanco cuando fueron interceptadas por sujetos desconocidos al término del desfile de catrinas. Los agresores las amenazaron con un arma y, posteriormente, dispararon en repetidas ocasiones.

La violencia desató el caos en la zona y provocó una respuesta inmediata de los cuerpos de emergencia. Los vecinos reportaron los hechos, mientras que elementos de seguridad y paramédicos acudieron al lugar para atender a las víctimas.

Saldo del ataque armado en San Martín Texmelucan

Pese a la rápida llegada de los paramédicos, solo pudieron confirmar que una de las víctimas había perdido la vida. La otra persona, quien viajaba en el asiento del copiloto, logró sobrevivir, aunque presentaba heridas de bala.

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

🚨Al finalizar el Desfile de Catrinas y Catrines en #SanMartínTexmelucan, fue as3sinad0 un hombre y otra persona más resultó herida, luego de ser atacados a balaz0s, en la colonia la Purísima. La persona lesionada, fue trasladada de urgencia un hospital 🏥 pic.twitter.com/5bCWYyfuf6 — Rosie Bonilla R (@rosiebonillar) November 2, 2026

Avances en la investigación de la Fiscalía de Puebla

Agentes ministeriales serán los encargados de deslindar responsabilidades por el ataque armado. Hasta el momento, las autoridades manejan los hechos como una agresión contra los ocupantes del vehículo, aunque no se ha difundido información adicional sobre los posibles motivos ni sobre la identidad de los responsables.

