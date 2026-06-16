Un recorrido por siglos de historia, ciencia, arte y coleccionismo llegará a la Ciudad de México con la exposición “ Gabinete de Curiosidades de Ricardo y María Laura Salinas: Pasión por el Coleccionismo y Conocimiento ”, una galería que reunirá más de 250 piezas provenientes de distintas épocas y lugares del mundo.

Mapas del siglo XVI, telescopios antiguos y arte mexicano: así es la exposición que reúne más de 250 piezas históricas

La exposición abrirá sus puertas al público del 30 de junio al 25 de octubre en la Galería de la Universidad de la Libertad y forma parte de las actividades conmemorativas por los 120 años de Grupo Salinas.

Entre los objetos que podrán observar los visitantes destacan mapas de América y México elaborados durante el siglo XVI, telescopios y microscopios del siglo XIX, pinturas históricas, mobiliario antiguo, sillas de montar utilizadas en la época de Benito Juárez e incluso ejemplares de serpientes disecadas.

Lejos de tratarse de una colección convencional, la muestra busca transportar a los asistentes por distintas etapas del conocimiento humano y mostrar cómo la curiosidad ha impulsado el desarrollo de las sociedades a lo largo del tiempo.

📚 La empresaria María Laura Medina de Salinas (@MLMSalinas) destacó que la exposición “Gabinete de curiosidades de Ricardo (@RicardoBSalinas) y María Laura Salinas: Pasión por el coleccionismo y conocimiento” busca dejar a las futuras generaciones una parte de nuestra historia e… pic.twitter.com/4DWmCxlo5Q — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 17, 2026

Un viaje por la historia, la ciencia y el arte

Cada una de las piezas seleccionadas forma parte de una colección construida durante años y refleja el interés por preservar objetos que permiten comprender mejor el pasado.

Los visitantes podrán encontrar representaciones del México de otros siglos, instrumentos científicos utilizados antes de la llegada de las tecnologías modernas y documentos históricos que ayudan a entender cómo era el mundo cuando aún se estaban trazando los primeros mapas del continente americano.

La exposición también incorpora obras de arte mexicano que muestran escenas de la vida cotidiana en distintas épocas, incluyendo representaciones del Zócalo capitalino durante el siglo XIX.

La curiosidad como herramienta para aprender

Durante la inauguración de la muestra, Ricardo Benjamín Salinas Pliego destacó la importancia de acercar la cultura y el conocimiento a las nuevas generaciones.

El empresario señaló que preservar este tipo de colecciones permite fortalecer el respeto por la historia, el patrimonio y las expresiones culturales que han dado forma a México.

Por su parte, María Laura Medina de Salinas explicó que el proyecto nació con la intención de compartir parte de ese legado con el público y despertar el interés por el aprendizaje a través de objetos que cuentan historias por sí mismos.