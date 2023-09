Extenista revela que fue violada por su entrenador más de 400 veces

La extenista francesa Angélique Cuachy hizo fuertes revelaciones de cuando fue violada por su entrenador Andrew Geddes, “me violó más de 400 veces” dijo, ya que el abuso comenzó desde que ella tenía 12 años y él 38.

A pesar de que el caso no es nuevo, las espeluznantes declaraciones de Cuachy dejaron conmocionados a los amantes del tenis, ya que la deportistas nunca había dado detalles específicos del abuso sexual que sufrió.

La extenista compartió su historia en la Asamblea Nacional de Francia, en el marco de una investigación sobre cientos de casos más de abuso sexual perpetrados y consentidos por autoridades y figuras del deporte blanco durante la década de los 80.

Ante el parlamento, la extenista detalló cómo era el modus operandi de su entrenador para violar a sus víctimas cuando las entrenaba.

"Me violaba tres veces al día"



El testimonio de la tenista Angélique Cauchy contra su entrenador que ha sacudido a Francia

“Nos llevaba allí a sus víctimas para pasar a un nivel superior. Viví las dos peores semanas de mi vida, me violaba tres veces al día”.

Añadió que “Viví entre los 13 y los 18 años pensando que tenía sida. Pensé muchas veces en suicidarme, me violó tres veces al día. La primera noche me pidió que fuera a su habitación y no lo hice. Y así entró en la mía. Fue peor. Estaba presa, no podía salir cuando quería”.

Cuachy contó que pensó en suicidarse porque lo único que quería era que pararan los abusos sexuales de su entrenador.

“Yo le decía ‘no deberías, no está bien, no quiero’ y él me respondía: ‘Ya sabes que esto sucede a veces en las relaciones entre entrenador y alumna, pasamos tanto tiempo juntos, es normal’. Pero yo no quería, él tenía la edad de mi madre. Tenía una pequeña libreta con los autógrafos de jugadores del PSG porque solía ir a verlos a Camp des Loges y en esas hojas escribí: ‘No puedo más, esto tiene que parar, voy a hacer que pare’”.

¿Qué pasó con el entrenador de la extenista Angélique Cuachy?

En 2021, el entrenador Andrew Geddes fue sentenciado a 18 años en la cárcel por violar a Angélique Cuachy y a otras niñas de entre 12 7 17 años de edad cuando era su coach deportivo.