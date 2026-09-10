No perdonan ni a los pepenadores: así “alinean” a gente en la Central de Abasto de Ecatepec y los extorsionan

Comerciantes de la Central de Abasto de Ecatepec y zonas aledañas en el Estado de México, eran víctimas de extorsion por sujetos que integraban una red criminal en la que había supuestos líderes sindicales y gente que decía trabajar en la fiscalía.

Diversas denuncias llegaron a las autoridades, quienes tras operativos en distintas fechas, incluidas este 9 de septiembre, lograron la detención de una Agente del Ministerio Público y dos líderes de grupos criminales con fachada de sindicato, uno de ellos se ostentaba como legislador, magistrado y fiscal.

Señalan a supuestos sindicatos con red de extorsiones

La red de extorsionadores estaría vinculada con actividades de organizaciones delictivas que dicen ser sindicatos, entre ellas:



Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON)



Organización de Comercio, Transporte, Productores y Campesinos de Alta Participación Social de México (COTRAMEX, A.C.).

También hay algunos miembros del Consejo de Administración de la Unión de Comerciantes, Productores y Condóminos del Centro de Abasto Ecatepec, A.C. y/o Central de Abasto Ecatepec.

Capturan a personaje clave en extorsiones a comerciantes

Como parte de los operativos, los agentes detuvieron a Jorge Antonio “N”, alias “Coronel”, identificado como uno de los líderes de USON.

Este sujeto, tras la supuesta “fuga” de Guillermo Fargoso “El Memo”, líder sindical de USON , fue detenido en Hidalgo, donde se escondía de las autoridades del Edomex.

“Coronel” es investigado por extorsión, robo con violencia y despojo, entre otros delitos, pero también ha sido indiciado en diversas investigaciones de autoridades federales y existen otros antecedentes de carácter local.

El detenido e integrantes de la USON estarían relacionados con actividades delictivas al interior de la Central de Abasto Ecatepec.

Guillermo Fargoso “El Memo” vinculado con “La Chokiza” presume cercanía con Noroña

Catean despacho de abogados en Ecatepec y aseguran escuela

La Fiscalía del Estado de México aseguró seis inmuebles relacionados con Jorge Antonio “N”, “Coronel”, entre ellos el “Despacho de Abogados Coronel” ubicado en Ecatepec, que era utilizado para favorecer el esquema de despojos.

También se aseguró un rancho conocido como “Xala”, en el municipio de Axapusco; un salón de fiestas y una amplia propiedad privada, además de una escuela de educación básica denominada “Coronel School Kids”, estos últimos tres inmuebles ubicados en el municipio de Ecatepec.

Fue asegurado un inmueble conocido como “Rancho Coronel”, ubicado en el municipio de Axapusco, en su interior se encontraron tractores y maquinaria agrícola, remolques ganaderos y semovientes consistentes en 87 borregos, 24 caballos, 15 burros, 9 puercos y dos “ponis”, entre otros animales. Asimismo, fueron asegurados varios vehículos:

Alias “Coronel” fue detenido el 4 de julio en el municipio de Tizayuca, estado de Hidalgo, por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión. El 10 de julio fue vinculado a proceso con medida cautelar de prisión preventiva en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec.

Detienen a "El Gordo", otro presunto implicado en red criminal

El 19 de agosto de 2026 fue detenido Alejandro “N”, alias “El Gordo”, líder de COTRAMEX, A.C., organización con fachada de sindicato creada por él mismo y dedicada a prestar servicio de transporte de mercancías dentro y en las inmediaciones de la Central de Abasto de Ecatepec. Este supuesto sindicato está señalado por transportar mercancía robada, según consta en los actos de investigación.

“El Gordo” se ostentaba como Fiscal Regional, Ministerio Público, Magistrado e incluso legislador, también como abogado sin tener cédula profesional. Incluso decía ser “integrante de la Mesa Directiva de la Central de Abasto de Ecatepec” y usaba ropa alusiva a ese lugar al momento de su captura.

Es señalado de presuntamente privar de la libertad a una familia en el poblado Santiago Tolman, municipio de Otumba, 16 de febrero pasado bajo el argumento de que el vehículo tipo remolque en el que viajaban era robado; luego de amenazarlos con “encarcelarlos”, "El Gordo" y otros cómplices los obligaron a firmar un documento en el que se comprometían a entregarles dinero a cambio de no llevarlos ante las autoridades.

De conformidad con entrevista recabada en sede ministerial a una de las víctimas, el investigado le habría referido con actitud intimidante “soy abogado… o metes la traila con tus cosas a la casa o te vas al bote, nosotros conocemos a muchos diputados y si quieres tus cosas, vas a tener que entregarnos 100 mil pesos”.

Alejandro “N” alias “El Gordo” fue vinculado a proceso el pasado 2 de septiembre por su probable intervención en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión, además se le impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada al interior del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco.

#Resultados



En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por el Gabinete Nacional de Seguridad y por la Mesa de Paz del #Edoméx, la #FiscalíaEdoméx desplegó acciones operativas los pasados 4 y 6 de julio, 12, 19 y 20 de agosto, así como hoy 9 de… pic.twitter.com/AiEFmuo2rE — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 9, 2026

“Siddhartha”: el prestamista de los comerciantes de la Central de Abasto

El 12 de agosto fue detenido Enrique “N”, alias “Siddhartha”, identificado por comerciantes y locatarios de la Central de Abasto de Ecatepec, como prestamista presuntamente con la autorización de algunos integrantes de la Mesa Directiva.

Por esta actividad imponían réditos y cuotas ilegales bajo la exigencia de que, en caso de no pagar les causaría daño o incluso les despojaría de su bodega o puesto, ya que “él era integrante de la maña y estaba protegido por la administración”.

“Siddhartha” fue vinculado a proceso el 2 de septiembre por extorsión, luego de que el 18 de mayo del 2026, en el municipio de Nezahualcóyotl, junto con otros dos sujetos, habrían exigido a una víctima 500 pesos semanales para dejarle vender productos cosméticos..

Mujeres cobraban cuotas; hasta pepenadores tenían que pagar

El 21 de agosto fueron detenidas Laura “N” y su hija Magaly “N”, por secuestro exprés con fines de extorsión, y son identificadas como “cobradoras de cuotas extorsivas” al interior de la Central de Abasto.

Laura “N” es esposa de Miguel Ernesto “N”, alias "El Maiky", detenido el 10 de agosto de 2025 en Ecatepec, por portación de arma de fuego. Hasta antes de su detención, este sujeto cobraba cuotas a los franeleros, pepenadores y locatarios para permitirles trabajar; por lo que, tras su captura, Laura “N” presuntamente interviene en esa actividad.

Un aproximado de 100 franeleros son víctimas y son obligados a pagar una cuota diaria de 250 pesos, en tanto que los pepenadores entregan 20 pesos diarios, mientras que las bodegas y negocios deben cubrir una cuota diaria de entre 500 a mil pesos, en correspondencia a su tamaño.

Los hechos por los que son investigadas Laura “N” y Magali “N”, ocurrieron el pasado 30 de abril, cuando las víctimas se encontraban en la Central de Abasto, quienes fueron interceptadas por ellas y otro sujeto plenamente identificado, quienes las habrían privado de la libertad para obligarlas a pagar una cuota bajo la amenaza de hacerles daño y en caso de negarse, se lo causarían a sus familias.

Actualmente, Laura “N” y Magali “N”, se encuentran recluidas en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde el pasado 2 de septiembre, fueron vinculadas a proceso por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión.

El 12 de agosto fueron detenidos Marco Antonio “N”, Roberto “N” alias “El Abeja”, Vladimir Alejandro “N” alias “El Mudo” e Iván “N”, quienes se ostentaban como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Son investigados por la venta de estupefacientes al interior de la Central de Abasto de Ecatepec y señalados por “alinear” a los comerciantes.

Fueron detenidos por extorsión agravada cometida el 25 de junio del 2026, en agravio de un vendedor ambulante a quien habrían amagado con arma de fuego para obligarlo a entregar numerario como pago de “derecho de piso”.

Marco Antonio “N”, Roberto “N” alias “El Abeja”, Vladimir Alejandro “N” alias “El Mudo” e Iván “N”, fueron vinculados a proceso el pasado 20 de agosto. Actualmente se encuentran recluidos al interior del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec con medida cautelar de prisión preventiva.

De hecho, para evadir intimidar a las víctimas que denunciaran, una Agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de México identificada como Isela “N”, presuntamente proporcionaba información de investigaciones en curso a Alejandro “N” alias “El Gordo”, y le alertaba de operativos. La mujer fue detenida este 9 de septiembre por su probable participación en el delito de extorsión.

