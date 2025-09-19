La Fiscalía General de la República (FGR) cateó cinco propiedades de Guillermo Fragoso Báez, alias “El Memo” o “El Jefe”, líder de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON) y del Sindicato 27 de Marzo, a quien se le giró una orden de aprehensión por extorsión agravada.

En ninguna fue localizado. Tres fueron aseguradas. La Fiscalía Especial en Investigación en Materia de Secuestro también lo investiga por sus presuntos vínculos con la organización criminal La Chokiza, que opera en Ecatepec, y La Familia Michoacana.

Líder de la USON fue investigado luego de un sexenio

Sus víctimas presumen que su sindicato era mera fachada. “Desde la perspectiva de varios habitantes del pueblo, son crimen organizado”, dijo una de ellas bajo anonimato el 23 de noviembre de 2023.

Pasó un sexenio para que las autoridades mexicanas tomaran cartas en el asunto e investigaran a “El Memo”.

“Hemos llevado este tema a las mañaneras del señor presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y no hemos obtenido una respuesta”, comentó la víctima anónima.

De acuerdo a las indagatorias de la FGR, las organizaciones encabezadas por “El Memo” y Alejandro “N”, El Choko, extorsionaban a mototaxistas, comerciantes y transportistas de gas y agua potable en el Estado de México y la capital.

“El Memo” de la USON llegó a la CDMX también

En seis años, “El Memo” creó un imperio criminal en la zona oriente del Estado de México y algunas alcaldías de la capital.

En tanto, se codeaba en las esferas políticas con personajes como Mario Delgado, secretario de Educación; con Horacio Duarte, secretario de Gobierno del Estado de México; con el senador Gerardo Fernández Noroña y otros políticos de la 4T.

