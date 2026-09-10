Griselda Margarita: el nuevo rostro del CJNG que vale millones de dólares

Estados Unidos le puso un precio. Su cara y su nombre han sido publicados. Apodada "Gris", Griselda Margarita Arredondo Pinzón es una de las mujeres buscadas por el gobierno de Donald Trump, pero ¿quién es ella y por qué quieren detenerla? Se trata de una mujer clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La organización criminal que fundó Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", sigue en la mira de las autoridades a pesar de que "El Señor de los Gallos", como también lo apodaban, fue abatdo el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, por las fuerzas de seguridad federales de México.

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¿Quién es la mujer del CJNG buscada por Estados Unidos?

Griselda Margarita Arredondo Pinzón es señalada como presunta operadora financiera de alto rango para el CJNG, una de las organizaciones criminales detrás del tráfico de drogas a Estados Unidos, entre ellas el fentanilo.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) informó que esta mujer es buscada

por presuntamente dirigir un esquema de fraude internacional complejo que apunta a propietarios estadounidenses de tiempos compartidos en México.

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Ofrecen recompensa por Griselda Margarita Arredondo Pinzón

Estados Unidos dio a conocer que se ofrece una recompensa de hasta $2 millones por información que conduzca al arresto y/o condena de Griselda Margarita Arredondo Pinzón del CJNG.

"Gris", de acuerdo con información del FBI, nació el 1 de junio de 1990. Es "contadora de alto nivel" al servicio del crimen organizado.

Griselda Margarita Arredondo Pinzón es una presunta operadora financiera de alto rango del CJNG), cártel considerado por Estados Unidos como una organización terrorista.

Operadora del CJNG lavó millones de dólares

"Gris" y otros dirigieron un complejo esquema internacional de fraude dirigido a propietarios estadounidenses de tiempo compartido en México.

Durante la última década, lavó cientos de millones de dólares en ingresos ilícitos para financiar el tráfico de drogas y armas del CJNG.

El 27 de octubre de 2025, se emitió una orden de arresto federal contra Pinzón en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Brooklyn, Nueva York, tras ser acusada de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para el blanqueo de dinero.