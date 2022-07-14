Facebook permitirá vincular hasta 5 perfiles en una cuenta

Meta, la empresa dueña de Facebook, informó que la red social permitirá vincular hasta cinco perfiles en una sola cuenta, un importante cambio, ya que anteriormente solo permitía una cuenta por persona y exigía proporcionar “el nombre real”.

Facebook indicó que el cambió permitirá a las personas adaptar su experiencia en función de sus intereses y relaciones, como la publicación de diferentes tipos de contenidos dirigidos a familia y amigos.

Sin embargo, la red social seguirá exigiendo que los usuarios tengan solo una cuenta de Facebook, con un perfil principal con su nombre real y puedan crear otros cuatro para vincularlos.

Los usuarios podrán acceder a los otros perfiles que creen después de entrar en esa cuenta.

|Reuters

El cambio concede a los usuarios un margen formal para semi anonimizar su identidad en la mayor red social del mundo, en consonancia con las opciones que ofrecen competidores como TikTok y Twitter, así como la aplicación de fotos y videos de Meta, Instagram.

Meta dijo que sus normas contra la suplantación y otras formas de engaño identidad seguirían aplicándose a todos los perfiles.

Un portavoz de Meta dijo que la empresa estaba probando el nuevo enfoque en algunos países, pero se negó a especificar cuáles.

Facebook tendrá nuevo inicio de sesión

El gigante de las redes sociales anunció sus planes de eliminar el requisito de inicio de sesión en Facebook el año pasado, tras una reacción de los usuarios que habían accedido previamente a los auriculares utilizando cuentas separadas de Oculus, la empresa de realidad virtual que Meta, entonces conocida como Facebook, adquirió en 2014.

Con la nueva estructura de inicio de sesión, las cuentas de Meta controlarán el acceso a nivel de dispositivo y gestionarán las compras de aplicaciones, mientras que los perfiles de Meta Horizon representarán la presencia social de los usuarios en la realidad virtual, con nombres de usuario y avatares asociados, dijo la compañía en una publicación en su blog.

Los usuarios también tendrán la opción de conectar sus perfiles en un Centro de Cuentas Meta unificado, que integrará las conexiones sociales existentes de Facebook, Instagram o Messenger en sus experiencias de realidad virtual, dijo Meta.