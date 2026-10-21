¡Debería renunciar! Exhiben el falso decomiso de huachicol de Ernestina Godoy en la FGR

¡Renuncia la fiscal general de la República, Ernestina Godoy! Esa debería de ser la noticia al momento. Esa sería la noticia en cualquier país que se respete: el “deber ser”.

El “error” de septiembre debe tener consecuencias sí o sí. Hace un mes, el 17 de septiembre, la fiscal Godoy nos presumió el decomiso de 59 millones de litros de huachicol: 10 tanques de almacenamiento con 33.5 millones de gasolina regular, 18.2 millones de diésel y 7.2 millones de gasolina premium. Entonces, ¡se paró el cuello!, ¡el mayor decomiso de huachicol en el sexenio!

Hoy, la mentira más grande del sexenio, bueno, una de las tantas peores mentiras del sexenio. La presidenta Sheinbaum lo reconoció: los 59 millones de litros de combustible son legales. Hoy queda claro: la Fiscalía General de la República de Ernestina primero da el golpe y lo anuncia, después se cuelga la “medallota” y al último averigua.

La empresa, como alegó desde el día uno, acreditó con permisos el almacenamiento del combustible. Así que, aunque sea por “motivos personales”, Ernestina Godoy, deberías firmar la renuncia con carácter irrevocable.