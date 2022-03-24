Mueren 4 de una familia francesa al aventarse de edificio en Suiza

La policía de Suiza investiga la muerte de cuatro integrantes de una familia francesa quienes se aventaron desde el séptimo piso de un edificio residencial donde vivían, en la región de Montreux. Además, una quinta persona se encuentra grave en el hospital.

Jean-Christophe Sauterel, jefe de la policía de Suiza, informó que investigan lo que sucedió en el edificio del cual se aventaron cinco personas, y descartaron que hubiera una sexta en el lugar.

“Según los primeros elementos de la investigación, lo que podemos decir es que se trata de miembros de una misma familia, son ciudadanos franceses. Cuatro personas murieron, la quinta fue llevada en estado crítico al hospital en helicóptero”, relató el jefe de la policía de Suiza.

Familia francesa se lanza desde un séptimo piso

La policía indicó que un grupo de oficiales acudió al edificio de la familia francesa con una orden judicial para el padre, relacionada con la educación de sus hijos.

Drame à #Montreux : la police scientifique inspecte un balcon au 7ème étage de cet immeuble face au @CasinoMontreux. 5 personnes ont été retrouvées morte ce matin au bas de l’immeuble. Elles se seraient jetées dans le vide. @RTSinfo pic.twitter.com/qMqdnuvEaF — Flore Amos (@AmosFlore) March 24, 2022

Los oficiales regresaron más tarde después de que un testigo avisó que todos los integrantes de la familia francesa “se habían caído de un balcón”, dijo la policía.

“El centro de llamadas de la policía de Vaud recibió una llamada telefónica en el 117 que indicó que las personas se cayeron de un apartamento en Casino Street. Pasó a ser el mismo lugar donde fue la intervención de los policías.

"Inmediatamente, los servicios de emergencia llegaron al lugar y tuvieron que atender a cinco víctimas que se encontraban en la calle, incluidos cuatro muertos”.

El padre, de 40 años, su esposa y su hermana gemela, de 41, y la niña de 8 años murieron, mientras que el hijo de 15 años sobrevivió, dijo Sauterel, y agregó que la identificación formal estaba en marcha.

“En el edificio estaban el padre y la madre, de 40 y 41 años. También estaba la hermana gemela de la madre y su hija de ocho años. Esas cuatro personas murieron. La quinta persona es el hijo de 15 años, quien actualmente se encuentra en estado crítico”.

