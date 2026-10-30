“Taddei, hija de Morena": Lilly Téllez acusa a expresidenta del INE de respaldar la sobrerrepresentación y operar para el oficialismo

A través de un video en sus redes sociales, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, arremetió contra la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, afirmando que representa a la Cuarta Transformación "de cuerpo entero". La legisladora calificó a la excomisionada como "mentirosa, ladrona y traidora", asegurando que desde la cúpula oficialista no la eligieron por casualidad ni por azar en el proceso de insaculación, sino porque sabían de sus antecedentes y necesitaban un perfil dispuesto a avalar la sobrerrepresentación legislativa de Morena en el Congreso de la Unión.

Téllez enfatizó que la actuación de Taddei al frente del órgano electoral respondió directamente a las instrucciones de Morena para validar una mayoría parlamentaria que no se obtuvo legítimamente en las urnas. Asimismo, la senadora arremetió contra el discurso de austeridad de la exfuncionaria sonorense, comparándola directamente con Andy López Beltrán, al señalar que mientras la retórica oficialista predica la pobreza franciscana, la expresidenta del INE modelaba costosos vestidos de diseñadores exclusivos. Téllez cuestionó los elogios que en su momento le dedicó el expresidente López Obrador, tildando de mentira el respaldo donde la definía como una mujer íntegra y honesta.

Serenidad basada en el pacto de impunidad de la 4T

En su mensaje, la senadora panista hizo especial énfasis en las declaraciones vertidas por Guadalupe Taddei durante su renuncia, donde afirmó que dejaba el cargo "con serenidad". Lilly Téllez aseveró que esa tranquilidad no proviene de una conciencia limpia, sino de la certeza de que el gobierno federal le garantizará impunidad total tras haber ejecutado el despojo del voto ciudadano e incurrido en presuntas irregularidades administrativas dentro del INE.

Para respaldar sus señalamientos, la legisladora citó como ejemplo los casos del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el coordinador parlamentario Adán Augusto López, quienes, afirmó, continúan gozando de protección política y jurídica a pesar de los severos señalamientos que pesan en su contra. Téllez concluyó que el premilitar a Taddei con facultades extraordinarias en el INE solo confirma el esquema de complicidades que caracteriza a la administración actual.

