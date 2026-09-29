¡Iban a preparar unos XV años y terminaron asaltados! “No vengan a Morelos”, suplica familia tras robo a mano armada

Una parada para cargar gasolina terminó en un robo a mano armada para una familia de Guerrero que viajaba por Morelos; el violento asalto ocurrió en una gasolinería de Xochitepec, sobre el kilómetro 105 de la autopista Cuernavaca-Acapulco, donde dos hombres despojaron a las víctimas de sus pertenencias y de las llaves de su camioneta.

Lilia Isabel Antunez Arana, originaria de Teloloapan, Guerrero, viajaba con su esposo y sus cuatro hijos cuando ocurrió el robo; de acuerdo con su testimonio, los delincuentes utilizaron una pistola y golpearon a su esposo cuando intentó retenerlos.

El asalto ocurrió frente a cuatro menores

La familia había viajado desde Teloloapan, Guerrero, hacia Morelos no solo para atender otros asuntos familiares, sino también para revisar los preparativos de los XV años de una de sus hijas , celebración que tenían planeada próximamente.

Sin embargo, durante su estancia fueron víctimas de un asalto a mano armada en una gasolinera de Xochitepec, cuando se encontraban a bordo de su camioneta junto con sus cuatro hijos.

La familia llevaba en la camioneta insumos médicos para una de sus hijas, quien tiene síndrome de George. Además, Lilia señaló que sus otras dos hijas mayores padecen cardiopatías, por lo que el momento provocó una fuerte crisis entre los menores.

La víctima también aseguró que las cámaras de videovigilancia de la gasolinería, recientemente inaugurada, no estarían funcionando.

🔴 ¡Viol3ncia en #Morelos! Durante el fin de semana, una familia proveniente de #Guerrero fue víctim4 de un asalto a mano arm4da en una gasolinera. La inseguridad no cesa en la entidad gobernada por Margarita González Saravia (@margarita_gs).



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Policía llegó media hora después del robo

Otro de los señalamientos de la familia fue la respuesta policial. Según Lilia, una patrulla llegó aproximadamente 30 minutos después del asalto, cuando los responsables ya habían escapado.

Su experiencia la llevó a lanzar una advertencia a quienes transitan por la entidad: “No es confiable el estado de Morelos”, dijo, al pedir precaución a otros viajeros.

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