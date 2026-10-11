Familiar de Pablo Alborán sobrevive gracias a un trasplante de médula ósea: ¿cómo funciona?

El caso de un familiar de Pablo Alborán que logró salir adelante gracias a un trasplante de médula ósea pone el foco en un procedimiento médico que puede salvar vidas. ¿En qué consiste, cómo se realiza este tio de trasplante y para qué enfermedades se utiliza?

¿Qué es el trasplante de médula ósea?

El trasplante de médula ósea es un procedimiento médico que permite reemplazar las células madre sanguíneas dañadas o destruidas por células madre sanas, capaces de producir nuevos glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.

La médula ósea es un tejido esponjoso que se encuentra dentro de algunos huesos, como la cadera, y se encarga de fabricar las células de la sangre. Cuando deja de funcionar correctamente debido a una enfermedad o a ciertos tratamientos, un trasplante puede ayudar a recuperar su función.

¿Cómo funciona un trasplante de médula ósea?

Primero se debe identificar la enfermedad, para que los médicos determinen si el paciente necesita un trasplante y qué tipo es el más adecuado para su situación.

Se obtienen células madre sanas; pueden proceder del propio paciente o de un donante compatible. Aunque se llama trasplante de médula ósea, las células también pueden recolectarse de la sangre.

Después, se transfieren al paciente. Las células se administran generalmente por vía intravenosa, de forma similar a una transfusión. Después, pueden llegar a la médula ósea y comenzar a producir células sanguíneas sanas.

¿Para qué enfermedades se utiliza?

Este procedimiento puede ser necesario para tratar enfermedades como:



Leucemia

Linfoma

Mieloma múltiple

Anemia aplástica

Algunas enfermedades hereditarias de la sangre y del sistema inmunitario

No todos los pacientes con estas enfermedades necesitan un trasplante. La decisión depende del diagnóstico, la evolución de la enfermedad y el estado general de la persona.

¿Cualquier persona puede donar médula ósea?

Cuando el trasplante requiere un donante, los especialistas buscan compatibilidad entre determinadas características celulares, especialmente los antígenos leucocitarios humanos (HLA).

Por eso, un familiar no siempre es compatible y, en ocasiones, se busca un donante no emparentado. Donar células madre para un trasplante no significa necesariamente que tengan que extraerlas directamente de un hueso.

¿De qué trata la canción de la "Planta 7"?

Pablo Alborán explicó que la canción se dio por una experiencia personal: un familiar muy cercano tuvo que pasar por un tratamiento de quimioterapia y trasplante de médula ósea en el Hospital La Fe de Valencia, en España.

Debido a esa experiencia, Pablo conoció de cerca la realidad de los pacientes y del personal médico que se vive todos los días. La canción de la "Planta 7" se refiere al amor hacia alguna persona enferma y a ayudar a resistir el miedo durante el proceso.