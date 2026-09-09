Leonel Rivera Pinete, esposo de sobrina de AMLO, entrega contrato de 16 mdp al gobierno de Rocío Nahle

El nepotismo en el Gobierno de Veracruz escaló al manejo del dinero público. Documentos oficiales revelan que Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) le dio un contrato de 16 millones 113 mil pesos a la empresa CD CAROL para comprar vacunas antirrábicas. El trámite fue firmado por Leonel Efrén Rivera Pinete, director de Salud Pública estatal y esposo de la sobrina del expresidente Andrés Manuel López Obrador, destapando un claro conflicto de interés.

¡ESCÁNDALO EN #VERACRUZ! Denuncian adjudicación millonaria a familiar de @lopezobrador_



La polémica envuelve al gobierno de @rocionahle tras revelarse la asignación de un contrato por más de 16 millones de pesos a Leonel Efrén Rivera Pinete, esposo de la sobrina del expresidente… pic.twitter.com/zpdzazlzOP — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 9, 2026

Diputados de oposición y abogados denunciaron que la gobernadora Rocío Nahle protege a los parientes de la cúpula para favorecerlos con fondos públicos. La legisladora priista Ana Rosa Valdés afirmó que el discurso de honestidad quedó roto para beneficiar a una “mafia” familiar. Por su parte, el abogado Eduardo De La Torre criticó la falta de transparencia sobre los impuestos de la gente, advirtiendo que este silencio gubernamental puede traer serias consecuencias legales y administrativas.