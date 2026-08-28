“Farmear aura” llega a Tabasco: estudiantes de la UJAT hacen batallas a la orilla de la Laguna de las Ilusiones

"Farmear aura" ya llegó a Tabasco y esta vez no se quedó en los videos de redes sociales; estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) llevaron la tendencia a un espacio público para protagonizar una peculiar competencia basada en bailes, gestos, poses y actitud.

El encuentro ocurrió este jueves a un costado de la Laguna de las Ilusiones, donde jóvenes salieron de sus actividades académicas para participar en las llamadas "batallas de aura"; además de divertirse, algunos aprovecharon para grabar contenido y mostrar en redes cómo funciona esta dinámica que se ha vuelto popular entre las nuevas generaciones.

Pero, ¿qué significa realmente una expresión que parece sacada de un videojuego?

Del videojuego a las redes: así nació el "aura"

La palabra "farmear" tiene su origen en la cultura gamer; se utiliza para describir la práctica de realizar acciones de manera repetida con la intención de obtener algún beneficio dentro de una partida.

Internet tomó esa idea y la llevó a otro terreno. El "aura" comenzó a utilizarse como una manera informal de hablar de la presencia que transmite alguien, ya sea por su seguridad, personalidad, estilo o capacidad para llamar la atención.

De ahí surge el concepto de "farmear aura": acumular simbólicamente esos puntos mediante comportamientos que hacen destacar a una persona.

Una pose inesperada, un baile, una reacción o incluso una manera particular de desenvolverse pueden convertirse en una “jugada” para ganar aura; si el intento sale mal, ocurre exactamente lo contrario y aparece la expresión "perder aura".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: CON PURA EMOTIZA INSANA; NIÑO DE 11 AÑOS GANA BATALLA DE AURA EN EL MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN

#Viral 📲 Batallas de “farmear aura” llegan a Tabasco; Los primeros encuentros de esta dinámica se registraron en instalaciones de la UJAT y en puntos públicos de Macuspana pic.twitter.com/KdRTDOxpuL — xevt - xhvt (@xevtfm) August 22, 2026

¿En qué consisten las batallas de aura?

Aquí no existen reglas deportivas tradicionales ni un marcador que determine al ganador; la competencia gira alrededor de quién consigue proyectar mayor presencia frente a los demás.

Eso explica los movimientos exagerados y las expresiones que aparecen en los videos; el objetivo es provocar una reacción y convertir ese momento en parte del espectáculo.

La tendencia ya genera opiniones divididas en redes sociales, pero su llegada a Tabasco muestra cómo una expresión nacida del lenguaje digital puede terminar convirtiéndose en una actividad presencial entre jóvenes.