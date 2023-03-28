Fatal accidente en Arabia Saudita, peregrinos iban a la Meca: VIDEO

En Arabia Saudita un autobús en el que viajaban unos 50 migrantes se estrelló en contra de un puente en la provincia de asir. Debido al accidente el camión se incendió con decenas de peregrinos al interior que se dirigían a la Meca.

Al menos 20 peregrinos murieron y otras 29 resultaron heridas en un accidente de autobús ocasionado por presunto un fallo en el vehículo, que se dirigía a la ciudad sagrada de la Meca, informó la televisión estatal saudí Al Ejbariya.

Viajaban peregrinos de diferentes nacionalidades

El accidente se produjo en la localidad de Aqabat Shear, en la región saudí de Asir, y en el autobús viajaban personas "de diferentes nacionalidades" que el medio no especificó.

Hasta el momento las autoridades locales no han dado más detalles del incidente ni del estado actual de salud de las 29 persona que resultaron heridas, mientras.

No obstante, ha trascendido que tanto los fallecidos como los heridos, de diversa gravedad, fueron trasladados al Hospital Central de Asir y a un hospital de Abha, la capital provincial.

🇸🇦 | ÚLTIMA HORA: Un autobús que transportaba peregrinos de Umrah tuvo un accidente al chocar con un puente, volcarse y estallar en llamas. Al menos 20 personas murieron y unas 29 resultaron heridas en el accidente que tuvo lugar en Aqaba Shaar en Asir, Arabia Saudita. pic.twitter.com/xDhYjeZuvk — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) March 27, 2023

De acuerdo los datos preliminares proporcionados por la cadena, apuntan a que al menos 20 personas perdieron la vida, mientras que los otros 29 heridos, de distinta gravedad.

El accidente por un fallo en el vehículo

La emisora apuntó que el accidente se produjo debido a "un fallo en el vehículo", el cual se impactó con la parte final de un puente como consecuencia del "mal mantenimiento" de la infraestructura.

Las fuerzas del orden tampoco han podido afirmar si los viajeros eran peregrinos que viajaban a La Meca para realizar los ritos durante el mes sagrado musulmán de Ramadán, que dio inicio la semana pasada, o simplemente habitantes de la zona.

La última tragedia en Arabia Saudita

La última tragedia de este tipo registrada en el país árabe ocurrió en 2019, cuando al menos 35 ciudadanos árabes y asiáticos murieron al colisionar el autobús en el que viajaban con un vehículo pesado en la zona de Medina, en el oeste del país.

En 2016, 19 peregrinos egipcios murieron y otros 22 resultaron heridos en un accidente de autobús en la carretera que une las ciudades santas saudíes de La Meca y Medina.