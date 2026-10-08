¿Quiénes son los 7 integrantes de la “Mafia Mexicana” detenidos por el FBI en Los Ángeles?

Siete delincuentes fueron detenidos este 7 de octubre en California, Estados Unidos, como parte de una investigación encabezada por el FBI y autoridades del condado de Los Ángeles contra integrantes de la llamada “Mafia Mexicana”; los sospechosos están relacionados con un caso que incluye acusaciones por conspiración para cometer homicidio, intento de asesinato, extorsión y otros delitos .

La investigación se originó a partir de un ataque ocurrido en Pomona, California, durante julio de 2026; de acuerdo con los fiscales, una víctima habría sido amenazada por una supuesta deuda y posteriormente quedó bajo presión de miembros de la organización, quienes presuntamente le exigieron dinero y le quitaron un vehículo.

Los siete detenidos en California

Entre los arrestados se encuentran José Montano, de 34 años, de Compton; Stéphane Lechuga, de 25 años, de Ontario; Joseph Rizo, de 56 años, de Chino Hills; Irving Cisneros, de 34 años, de Hacienda Heights; Jovana Reyes, de 37 años, de Monterey Park; Rubén Figueroa, de 48 años, de Pomona.

El séptimo detenido es José Argumedo, de 47 años, de Monterey Park, quien ya se encontraba bajo custodia por un asunto distinto.

Las autoridades también buscan a Jeffrey Griffin, de 44 años, de Montclair, y David Arenas, de 30 años, de Pomona, ambos señalados como acusados dentro del mismo expediente.

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Eight alleged associates of the Mexican Mafia prison gang, seven of whom were arrested today by members of the FBI's San Gabriel Safe Streets Task Force, were charged by the Los Angeles County District Attorney’s Office for their roles in a conspiracy involving murder, attempted murder, shooting at an occupied vehicle and extortion of an individual for perceived violations of Mexican Mafia rules. An additional individual was charged with providing assistance to one of the defendants by removing evidence in the form of expended ammunition casings of the attempted murder. Two individuals are being sought by the task force and a ninth is incarcerated on unrelated charges. Beginning in July 2026, the FBI’s San Gabriel Valley Safe Streets Task Force and the Los Angeles County Sheriff’s Department - Major Crimes Bureau have been investigating an attempted murder that took place in the city of Pomona, as well as the ongoing extortion of the intended victim. The victim was required to pay an extortion in order to not be targeted with violence in Pomona, and to have a vehicle returned that was taken as part of the extortion. Search warrants served during the investigation and on October 7, 2026, resulted in the seizure of approximately $200,000 in cash, methamphetamine, and 11 illegal firearms that were not serialized or had obliterated serial numbers, also known as “ghost guns.” #SafeStreets Additional details here: https://t.co/QHutQWwGEX @lasdhq @pomonapd @elmontepolice @DEAlosangeles @LADAOffice @CACorrections — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) October 8, 2026

¿Qué habría ocurrido en Pomona?

El caso investigado comenzó después de que una persona fuera atacada mientras conducía por una zona residencial de Pomona; según los investigadores, el agresor habría disparado entre 12 y 15 veces contra el automóvil, que recibió al menos tres impactos.

Otro vehículo estacionado cerca de una iglesia también fue alcanzado por las balas; posteriormente, un individuo habría retirado casquillos del lugar, lo que habría dificultado la recuperación de evidencia forense.

Una extorsión de 2 mil dólares

Tras el ataque, la víctima habría recibido amenazas y fue incluida en una denominada “lista 86”, utilizada para prohibirle el acceso a determinadas zonas y establecimientos vinculados presuntamente con la organización.

Los investigadores sostienen que posteriormente le exigieron 2 mil dólares para retirar la amenaza de violencia y permitir la devolución del vehículo que le había sido confiscado.

Armas, dinero y droga aparecen en los cateos

Como parte de las órdenes de registro realizadas durante la investigación y el 7 de octubre, las autoridades reportaron el aseguramiento de aproximadamente 200 mil dólares en efectivo, metanfetamina y 11 armas de fuego ilegales.

Las armas no contaban con número de serie o tenían los registros eliminados; este tipo de armamento es conocido como “arma fantasma”.