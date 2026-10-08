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¿Quiénes son los 7 integrantes de la “Mafia Mexicana” detenidos por el FBI en Los Ángeles?

El FBI detuvo a siete presuntos integrantes de la “Mafia Mexicana” en Los Ángeles; son acusados de conspiración para homicidio, extorsión y ocultar evidencia.

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El FBI detuvo a siete presuntos integrantes de la “Mafia Mexicana” en Los Ángeles. Son acusados de conspiración para homicidio, extorsión y ocultar evidencia.|Especial

Escrito por: Daniel Rivera Guzmán

Siete delincuentes fueron detenidos este 7 de octubre en California, Estados Unidos, como parte de una investigación encabezada por el FBI y autoridades del condado de Los Ángeles contra integrantes de la llamada “Mafia Mexicana”; los sospechosos están relacionados con un caso que incluye acusaciones por conspiración para cometer homicidio, intento de asesinato, extorsión y otros delitos.

La investigación se originó a partir de un ataque ocurrido en Pomona, California, durante julio de 2026; de acuerdo con los fiscales, una víctima habría sido amenazada por una supuesta deuda y posteriormente quedó bajo presión de miembros de la organización, quienes presuntamente le exigieron dinero y le quitaron un vehículo.

Los siete detenidos en California

Entre los arrestados se encuentran José Montano, de 34 años, de Compton; Stéphane Lechuga, de 25 años, de Ontario; Joseph Rizo, de 56 años, de Chino Hills; Irving Cisneros, de 34 años, de Hacienda Heights; Jovana Reyes, de 37 años, de Monterey Park; Rubén Figueroa, de 48 años, de Pomona.

El séptimo detenido es José Argumedo, de 47 años, de Monterey Park, quien ya se encontraba bajo custodia por un asunto distinto.

Las autoridades también buscan a Jeffrey Griffin, de 44 años, de Montclair, y David Arenas, de 30 años, de Pomona, ambos señalados como acusados dentro del mismo expediente.

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¿Qué habría ocurrido en Pomona?

El caso investigado comenzó después de que una persona fuera atacada mientras conducía por una zona residencial de Pomona; según los investigadores, el agresor habría disparado entre 12 y 15 veces contra el automóvil, que recibió al menos tres impactos.

Otro vehículo estacionado cerca de una iglesia también fue alcanzado por las balas; posteriormente, un individuo habría retirado casquillos del lugar, lo que habría dificultado la recuperación de evidencia forense.

Una extorsión de 2 mil dólares

Tras el ataque, la víctima habría recibido amenazas y fue incluida en una denominada “lista 86”, utilizada para prohibirle el acceso a determinadas zonas y establecimientos vinculados presuntamente con la organización.

Los investigadores sostienen que posteriormente le exigieron 2 mil dólares para retirar la amenaza de violencia y permitir la devolución del vehículo que le había sido confiscado.

Armas, dinero y droga aparecen en los cateos

Como parte de las órdenes de registro realizadas durante la investigación y el 7 de octubre, las autoridades reportaron el aseguramiento de aproximadamente 200 mil dólares en efectivo, metanfetamina y 11 armas de fuego ilegales.

Las armas no contaban con número de serie o tenían los registros eliminados; este tipo de armamento es conocido como “arma fantasma”.

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