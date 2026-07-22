De Nuevo León a la lista de los más buscados: FBI captura a mexicana acusada del asesinato de su mejor amiga hace 14 años en Texas

Cae por brutal asesinato. Mayra Velásquez, mexicana de 42 años originaria del municipio de Allende, Nuevo León, fue detenida en Estados Unidos por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la policía de Arlington, Texas.

La mexicana era buscada por el FBI desde hace 14 años , tras ser señalada como la presunta responsable de asesinar de al menos 100 puñaladas a su mejor amiga, Irasema Chávez.

Las autoridades estadounidenses informaron que Mayra Velásquez enfrenta un cargo de asesinato capital, luego de que nuevos análisis permitieran reactivar una investigación que parecía estancada desde 2012.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Irasema Chávez en Arlington, Texas?

El crimen ocurrió el 20 de enero de 2012, cuando Irasema Chávez, de 32 años , fue encontrada sin vida al interior de su departamento ubicado sobre South Collins Street, en Arlington, Texas. Los peritajes determinaron que la víctima presentaba más de 100 heridas provocadas por arma blanca.

Las investigaciones revelaron que ambas mujeres eran originarias de Allende, Nuevo León, y mantenían una estrecha amistad antes del asesinato.

Durante los primeros días de la investigación, los detectives revisaron videos de vigilancia captados la noche previa al hallazgo; en las imágenes aparecía una persona que llegaba al departamento, conversaba brevemente con la víctima e ingresaba al inmueble; sin embargo, la calidad de las grabaciones impidió identificar plenamente a la sospechosa, por lo que el caso terminó convirtiéndose en un expediente sin resolver.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿QUIÉN ES LA EXMILITAR ACUSADA DE TRAICIONAR A EU Y ESPIAR PARA IRÁN QUE EL FBI BUSCA URGENTEMENTE Y OFRECE RECOMPENSA?

Avance en pruebas de ADN permitió al FBI ubicar a la mexicana prófuga

Después de más de una década sin resultados, la investigación dio un giro cuando la Policía de Arlington trabajó junto con el FBI mediante el programa de Genealogía Genética Investigativa, una técnica que permitió obtener nuevas pistas a partir de evidencia biológica recuperada en la escena del crimen.

Con ese avance, los investigadores lograron identificar a Mayra Velásquez como presunta responsable del asesinato y obtuvieron los elementos necesarios para solicitar su captura.

La mujer fue arrestada la semana pasada en Arlington y quedó a disposición de las autoridades estadounidenses para enfrentar el proceso judicial correspondiente.