Félix Salgado se baja de Guerrero tras “jalón de orejas” por nepotismo

Tras los reiterados llamados de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a las y los dirigentes de Morena para evitar la anticipación de candidaturas en entidades como Zacatecas, San Luis Potosí y Guerrero, el senador Félix Salgado Macedonio aseguró que no está enfocado en eventuales encuestas que lo coloquen como puntero rumbo a la gubernatura guerrerense.

El legislador afirmó que su prioridad actual es su trabajo en el Senado de la República y negó estar impulsando algún proyecto personal de cara a los próximos procesos electorales en la entidad.

Debate interno por posibles casos de nepotismo electoral

Las declaraciones del senador se dan en un contexto de debate interno dentro de Morena sobre la necesidad de evitar prácticas que puedan interpretarse como nepotismo electoral. Salgado Macedonio es padre de la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, situación que ha generado cuestionamientos sobre una eventual sucesión política familiar.

En este escenario, la presidenta Sheinbaum ha insistido en que su movimiento debe actuar con congruencia y apego a los principios de la llamada “Cuarta Transformación”, entre ellos, evitar el uso de cargos públicos para heredar posiciones políticas o adelantar procesos internos.

“No estoy en eso”, afirma el senador sobre aspiraciones

Cuestionado sobre versiones que lo colocan como aspirante natural a la gubernatura, Salgado Macedonio descartó estar promoviendo aspiraciones personales. “No estoy en eso. Yo estoy trabajando aquí como senador de la República y aquí me voy a mantener. Yo soy de Morena, estoy puesto con Morena y lo que disponga Morena”, declaró.

Morena definirá tiempos y decisiones: Las declaraciones de Macedonio

Ante la pregunta expresa de si cancelaba cualquier aspiración futura, el legislador respondió que se considera un activo político del partido, pero que no le corresponde marcar los tiempos ni tomar decisiones unilaterales. “Yo soy un activo político de Morena y no me mandó solo y tampoco le puedo marcar los tiempos a Morena. Morena es mi referente y mi máximo”, afirmó.