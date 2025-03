“Es un infierno": Padres lloran el feminicidio de su hija en la sierra de Guerrero

En la Sierra de Guerrero, la violencia de género sigue cobrando vidas, dejando a familias destrozadas y a comunidades sumidas en el dolor, tal es el caso de Dominga, una mujer indígena de 27 años, quien fue víctima de feminicidio a manos de su pareja.

Luisa y Juan, los padres de la víctima, viven con la tristeza de haber sigo ignorados por las autoridades cuando intentaron buscar ayuda para su hija, quien sufría de violencia por parte de su pareja.

Feminicidios en la Sierra de Guerrero

“Fuimos a las autoridades, donde los judiciales, no nos hicieron caso, ni un caso nos hicieron, ellos quieren dinero para que puedan hablar por uno, somos pobres, me sentí como si fuéramos perros, porque no nos hicieron caso”, expresa Luisa con amargura.

Su esposo, Juan, comparte el mismo sentimiento de impotencia ante la perdida de su hija “Me da mucha tristeza, no me hicieron caso y me da tristeza, las autoridades no me creyeron”.

Dominga vivía en unión libre con su agresor, un hombre que la golpeaba y controlaba su vida, su historia tuvo un desenlace trágico: "Él antes le pegaba y nos dimos cuenta, porque de un lado vivíamos y del otro lado vivía él con ella. La sacaba, andaba con ella y la última vez la sacó y la mató por aquí arriba”, recuerda Luisa, su madre.

Lo más indignante es que, después del crimen, sus padres tuvieron que enfrentar la indolencia de las autoridades. Sin recursos y siendo monolingües, buscaron ayuda en una Organización NO Gubernamental, la cual los apoyó en la búsqueda del asesino.

No obstante, pasaron cinco largos años hasta que finalmente fue detenido, aun así, la justicia no ha llegado del todo, ya que el agresor sigue sin recibir sentencia.

Alerta por violencia en Guerrero

Desde 2018, la región de La Montaña en Guerrero está bajo alerta por violencia feminicida, sin embargo, los feminicidios no han disminuido. Nail, defensora de los derechos humanos, denuncia la falta de compromiso estatal:

“Ha fallado el estado y nosotros lo que vemos hoy en día es toda esa violencia imparable. En 2018 en Tlapa había una unidad especializada en investigación del delito de feminicidio, pero solo estuvo dos años en funcionamiento. Luego la trasladaron al Ministerio Público y cerraron las oficinas, dejando los casos archivados”, refiere la activista.

Por su parte, Abel, otro defensor de derechos humanos, señala que “no se ha logrado romper con ese ciclo de violencia, de impunidad, y las instituciones están lejos, están ausentes, están sin presupuesto. La brecha se ha profundizado tanto en pobreza como en violencia”.

Brecha entre el discurso y la acción

Mientras tanto, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, continúa con discursos prometiendo seguridad para las mujeres: “Este sin duda es un espacio indispensable para fortalecer todas las acciones para avanzar en el compromiso que tenemos, todas y todos, de convertir a Guerrero en un santuario para las mujeres”.

No obstante, la realidad dista mucho de sus palabras, pues la violencia sigue cobrando vidas: “También hay una brecha entre el discurso y la acción, ese es otro problema. Más anuncios de que Guerrero es el santuario para las mujeres, pero en verdad el santuario es un infierno”, denuncian activistas.

Familias como la de Dominga siguen esperando justicia, honrando la memoria de sus hijas en medio de la impunidad, mientras tanto, la violencia feminicida no cesa, convirtiendo cada rincón de Guerrero en un testimonio de dolor y abandono institucional.