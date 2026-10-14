Bloquean Periférico Norte en Naucalpan por el feminicidio de la pequeña Sofía Madai

Un bloqueo sobre los carriles centrales y laterales del Anillo Periférico, a la altura del Parque Naucalli en el municipio de Naucalpan, paralizó la circulación con dirección a la Ciudad de México. La protesta, encabezada por familiares de víctimas y colectivos ciudadanos, exige el esclarecimiento inmediato de diversos casos de feminicidio y desaparición en el Estado de México, como en el reciente hallazgo sin vida de la niña Sofía Madai Calzada Calzada.

La menor de 11 años de edad desapareció el 26 de septiembre en la colonia Benito Juárez, dentro del municipio de Tultitlán. Tras días de búsqueda, las autoridades localizaron su cuerpo a un costado de la autopista Chamapa-Lechería, en la demarcación de Cuautitlán Izcalli, caso que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) integró bajo el protocolo de feminicidio.

Exigen atención a carpetas de investigación en el olvido

Durante la movilización vial, las familias de las víctimas señalaron que las carpetas de investigación correspondientes a homicidios de mujeres y desapariciones en la entidad permanecen paralizadas. Los inconformes acusaron a las autoridades ministeriales de omisión e inacción, lo que permite que los agresores continúen en la impunidad.

Con pancartas y consignas, los manifestantes solicitaron una mesa de trabajo directa con mandos de la FGJEM para revisar los avances en las indagatorias, priorizando la identificación de los responsables de la agresión contra Sofía Madai, así como la resolución de expedientes rezagados en el sistema de justicia mexiquense.

Colapso vial en el paso hacia la capital

La interrupción de la circulación en Periférico Norte provocó asentamientos automovilísticos kilométricos que afectaron la conectividad de los municipios de la zona conurbada con el norte de la capital del país. Elementos de tránsito y seguridad pública desplegaron cortes a la circulación para canalizar el flujo de vehículos hacia vías alternas.

La movilización social se mantiene como una medida de presión hasta que las autoridades de procuración de justicia emitan un compromiso formal de atención y seguimiento para cada una de las denuncias presentadas.