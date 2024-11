Feminicidio Oaxaca: Familiares de Judith Vianney exigen justicia tras asesinato; ¿Qué se sabe del asesino y el caso?

El pasado 2 de noviembre, en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, fue localizado el cuerpo sin vida de la enfermera y madre de familia, Judith Vianney, de 29 años de edad, quien fue reportada como desaparecida el día 22 de octubre tras salir de su jornada laboral de un centro médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Sus familiares exigen justicia ante este feminicidio.

Después de los trabajos de búsqueda de la Fiscalía General del Estado, lograron detener al presunto asesino, un masculino, identificado como V.A.C , en la región de los Valles Centrales de Santa Cruz Xoxocotlán.

Fue gracias a un equipo multidisciplinario que acudió al domicilio del presunto feminicida. En el lugar, peritos en diferentes materias, encontraron el cuerpo sin vida de la víctima que había sido inhumado en el sitio.

¿Qué se sabe del caso y del presunto asesino de Judith Vianney?

En entrevista en Hechos AM con Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga, Judith Santos, madre de la víctima, informó cuál es la actualidad de ese violento feminicidio que se registró en Oaxaca y cómo vivieron este proceso.

“Demasiado angustioso, hicimos todo para encontrarla. Estábamos esperándola en casa, pero nunca llegó, no sé realmente qué fue lo que pasó. Es importante aclarar que no teníamos ningún contacto con esa persona, no era amigo de la familia, no lo conocíamos, porque hay diferentes versiones que dicen que era amigo de la familia, pero que quede claro, no teníamos conocimiento de él.

“Gracias a Dios, las niñas (hijas de Judith) están bien cuidadas, están asesoradas por una psicóloga, pero están a la espera de que llegue su mami. Quiero dar gracias a las autoridades, a la Comisión de Búsqueda por todo el apoyo que nos dieron, pero si pido justicia para Vianney, yo creo que ninguna mujer merece pasar por esto, nadie merece ser tratada de esa manera, le pedimos a todas las autoridades que nos apoyen, dándole justicia a este caso. Pido justicia para mi niña, que pague ese hombre. Hago un llamado a las autoridades”, detalló la madre de familia, quien fue respalda por sus familiares que, al mismo tiempo, exigen justicia no únicamente en este feminicidio, sino en todos los que ocurren diariamente en el país.