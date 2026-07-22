Tras afectaciones por agua contaminada, aprueban descuentos al recibo en Jalisco

El Congreso del Estado de Jalisco aprobó un dictamen con el fin de condonar el pago del recibo debido a la crisis de agua contaminada en la Zona Metropolitana de Guadalajara, que ha afectado la calidad del suministro a los habitantes.

¿Cuáles colonias de Guadalajara recibirán descuento en el recibo del agua?

Este dictamen autoriza al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) a aplicar descuentos a los recibos de agua. El decreto también contempla que la Comisión Estatal de Derechos Humanos deberá emitir una relación sobre las colonias donde haya quejas por el desabasto o calidad del agua desde el 6 de diciembre de 2024 a la fecha.

El descuento será de un 80% y se aplicará a cerca de 600 colonias, con lo que el beneficio sería para alrededor de 750 mil personas.

Requisitos y consumo máximo para acceder al descuento del SIAPA

Los beneficiarios serán quienes tengan una toma residencial cuyo consumo no exceda los 25 metros cúbicos mensuales. Los comercios en la zona también podrían beneficiarse, siempre y cuando sean pequeños negocios que no rebasen el mismo nivel de consumo.

La medida entrará en vigor una vez que sea publicada en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco y terminará el 15 de diciembre de 2026.

Crisis del agua en Jalisco: Inversión millonaria y plantas potabilizadoras móviles

Debido a que el agua ha llegado sucia y con olor fétido, las autoridades del SIAPA han instalado plantas potabilizadoras móviles en diversas colonias, donde los vecinos pueden acudir a llenar sus garrafones de forma gratuita.

El 13 de julio de 2026, Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, anunció que el SIAPA requiere al menos 20 mil millones de pesos con el fin de solucionar el problema del agua contaminada. Además, pidió que los ayuntamientos de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá paguen el agua que consumen, ya que la solución a la crisis del agua necesita de la participación de todos los sectores.

