Crisis humanitaria en Cuba: La realidad no se decreta desde un escritorio, Azteca Noticias la documenta desde el asfalto

Azteca Noticias estuvo en La Habana.

Caminó sus calles, habló con ciudadanos y documentó con cámara lo que muchos cubanos repiten todos los días: escasez, apagones, transporte colapsado y una vida marcada por la falta de productos básicos.

Ese trabajo periodístico derivó en un reportaje que expone la crisis que atraviesa la isla y plantea una pregunta incómoda:

¿Qué ocurre con la ayuda humanitaria que llega desde otros países?.

Tras la difusión del reportaje, el embajador de México en Cuba, Eugenio Martínez Enríquez, reaccionó públicamente a los señalamientos sobre el destino de esos apoyos.

Lo que se documentó en las calles de La Habana

El reportaje se construyó a partir de recorridos en la capital cubana y testimonios de ciudadanos que describen las dificultades para conseguir alimentos, medicinas o incluso transporte.

Las imágenes muestran una realidad marcada por largas filas, escasez de productos básicos y servicios que funcionan con enormes dificultades.

Entre las denuncias que aparecen en el trabajo periodístico está la versión de que productos que llegan como ayuda humanitaria terminan a la venta en circuitos controlados por el Estado.

Lo que el régimen cubano y sus diplomáticos quieren ocultar

Señor embajador de Cuba en México:

La verdad no se decreta desde un escritorio diplomático. Se documenta en el asfalto.

Azteca Noticias recorrió las calles de La Habana. Rodrigo Lema documentó la asfixia de su pueblo y hoy, nuestras fuentes e investigación confirman el secreto a voces que su dictadura de partido único intenta esconder:

La ayuda humanitaria, el régimen la pone a la venta.

Legisladora de EU respalda denuncias sobre ayuda en Cuba

Las denuncias sobre el manejo de la ayuda humanitaria también han sido mencionadas por actores políticos fuera de la isla.

La congresista estadounidense María Elvira Salazar aseguró que desde hace años existen señalamientos sobre el destino de estos apoyos.

“Llevo años denunciándolo: por décadas, cualquier ayuda humanitaria enviada al régimen supuestamente para el pueblo cubano termina en manos de la élite castrista o revendida a precios abusivos al propio pueblo”.

El debate sobre la ayuda internacional llega en un momento en el que Cuba atraviesa una de las crisis económicas más severas de las últimas décadas, marcada por escasez de alimentos, apagones y dificultades para acceder a medicamentos.