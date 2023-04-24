Perrito es rescatado en EU; tenía sobredosis de fentanilo

Un perro en Estados Unidos recibió ayuda médica de veterinarios luego de que su cuerpo enfrentó una sobredosis de fentanilo que, según testigos, recibió previamente por parte de su propio dueño.

El hecho ocurrió en Pennsylvania el pasado lunes 16 de abril, cuando un pequeño poodle de pelaje blanco conocido como Toddles fue llevado por un grupo de voluntarios al Hospital Veterinario de Emergencias Blue Pearl, debido a que sospechaban que en animal estaba sufriendo de una sobredosis de drogas.

La mascota estaba acompañada de su supuesto dueño en Kensington, un barrio en Filadelfia. Tanto la persona como el perrito estaban inconscientes. La policía local acudió a la zona y atendió al individuo, mientras que los voluntarios se llevaron a la mascota con los especialistas en animales.

The tiny poodle, who would become known as Toodles, was rushed to their Philadelphia facility by Good Samaritans. The precious pup was found alongside a person in Kensington – both were unconscious and unresponsive. pic.twitter.com/iunnqylNXm — Pennsylvania SPCA (@PSPCA) April 21, 2023

Según algunos testigos, el dueño del perro no sólo ingería drogas, sino que también “compartía” fentanilo con el animalito. Ante ello, los veterinarios del hospital administraron Narcan, una medicina que contrarresta los efectos del opioide.

Posteriormente, la Sociedad para Prevenir la Crueldad a los Animales de Pennsylvania recibió al perrito y los veterinarios del lugar le administraron una intravenosa.

“Tras el paso de varios días, Toddles se ha recuperado completamente de forma milagrosa y es el cachorritlo más dulce alrededor. Todos lo aman, pero nuestros corazones siguen rotos por todo lo que él ha pasado. Toddles pudo morir”, señaló la organización por el cuidado de los animales en su perfil de Facebook.

¿Qué es el fentanilo y qué nombres tiene?

El fentanilo es un opioide sintético, que se obtiene a través de procesos químicos de la planta de la amapola y se conoce por ser una droga letal, ya que tiene una potencia 50 veces superior a la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Esta droga se usa como un sedante en cirugías o para quienes padecen dolores crónicos.

Algunos de los nombres que recibe esta droga letal son apache, dance fever, murder 8, Tango &Cash, Jackpot, Friend, entre otros, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

¿Qué es el Narcan y cómo ayuda en sobredosis de fentanilo?

El Narcan es el nombre comercial con el cual es comercializada la naloxona, un medicamento que revierte una sobredosis de opioides, como la heroína y el fentanilo.

Esta sustancia bloquea los efectos de estas drogas y restablece en un plazo de dos a tres minutos la respiración normal de alguien que ve afectada su respiración por la sobredosis, de acuerdo con los Centros para la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Los signos principales para detectar si una persona sufre una sobredosis por drogas como el fentanilo son:



Pupilas pequeñas y contraídas, similares a una punta de un alfiler.

Quedarse dormido o perder el conocimiento.

Respiración lenta, débil o sin respiración.

Si una persona está sufriendo una sobredosis, lo primero que hay que hacer, de acuerdo con los CDC, es: