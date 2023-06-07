¿Cuáles son los requisitos que pide Morena en la encuesta interna a los aspirantes de elecciones 2024?

Marcelo Ebrard se colocó como el primero en la lista de renuncias de Morena rumbo a las elecciones 2024, donde se elegirá al siguiente presidente, esto, para enfocarse en la encuesta interna que el partido especificará el próximo domingo.

A un año de dar arranque para renovar la presidencia de México, el excanciller Ebrard es el primer funcionario de Morena que renuncia a su cargo para contender en la encuesta interna del partido guinda; sin embargo, se prevé que no será el único, pues incluso el presidente AMLO destacó que, en caso de ser necesario, los demás tendrán que separarse de su cargo también.

Morena definirá método de elección de candidato presidencial el próximo domingo 11 de junio

Nunca una reunión de consejeros de Morena había causado tanto ruido como la que ocurrirá el próximo domingo, donde se prevé avalar que los aspirantes a la candidatura participen en la encuesta interna del partido.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, confirmó que el próximo domingo 11 de junio el partido definirá el método de elección del candidato presidencial; esto se expondrá en punto de las 17:00 horas a través de una conferencia de prensa en donde se encontrarán todos los aspirantes a candidatos presidenciales.

¿Por qué se prevén diversas renuncias de Morena y la coalición en junio?

Durante la mañanera de este miércoles 7 de junio, AMLO explicó salida de Casaubón y reiteró se prevén otras renuncias de miembros del equipo guinda en los próximos meses: “Como sabemos, hay un proceso en puerta, se tiene que elegir al candidato o candidata a la presidencia del bloque conservador, de otros partidos y de Morena y la coalición, porque van integrados; entonces, ya inició este proceso y por eso la renuncia de Marcelo Ebrard, porque como es de dominio público, él aspira a ser candidato como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, como Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación (...)".

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ prevé renuncias de la jefa de gobierno de Ciudad de México, @Claudiashein y el titular de Gobernación, @adan_augusto así como del coordinador de los senadores de Morena, @RicardoMonrealA pic.twitter.com/rEUrJB8sPE — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 7, 2023

¿Qué requisitos pide Morena a aspirantes de candidatos presidenciales 2024?

El requisito que más revuelo causa es el de separar al aspirante de su cargo a más tardar en mediados de junio, es por esto que el canciller Marcelo Ebrard decidió adelantarse; por otro lado, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum aseveró que ella no renunciaría hasta que sea segura su elección como candidata de Morena.

Consejeros de Morena proponen que el segundo y tercer lugar de la encuesta interna para definir al candidato presidencial ocupen las coordinaciones en el Senado y Cámara de Diputados; así como, el cuarto lugar tenga un pase automático a la secretaría de Estado.

Es importante mencionar que, para las elecciones 2024 por la presidencia, Morena va en alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), quienes no descartan entrar a la carrera, como es el caso de Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña del PT.