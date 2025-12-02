El Festival Alegría 2025 en Querétaro inició su cuarta edición consecutiva, consolidándose como un espacio ideal para que las familias disfruten las celebraciones navideñas en grande. La inauguración en San Juan del Río destacó con el encendido del majestuoso árbol monumental, que iluminó no sólo la plaza principal, sino también los corazones de quienes asistieron para compartir momentos de esperanza y alegría.

Nayelli Salvador, visitante del evento, comentó a cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA): “Es una experiencia súper padre en estas épocas de navidad y algo que esperan los niños con mucha alegría. Es una vibra muy padre la que se siente”.

Pista de hielo sorprende y emociona a todas las edades

Una de las principales atracciones del festival es la llegada de una pista de hielo al centro de San Juan del Río. Esta novedad ha generado entusiasmo y diversión para públicos de todas las edades.

Niños maravillados, jóvenes disfrutando y adultos recordando la magia de la temporada se congregan para aprovechar esta experiencia invernal única.

Eloina Aguilar, madre de familia presente en el evento, destacó la importancia de la iniciativa: “Estamos muy contentas, muy satisfechas porque como dice la unidad familiar es muy importante y sí los chiquitines, personas de todas edades, se divierten es excelente. Aquí estoy observando porque hay niños chiquitos y hasta personas de la tercera edad”.

El Festival Alegría llevará más sorpresas a Querétaro y municipios cercanos

El festival no se quedará solo en San Juan del Río. En las próximas semanas, las pistas de hielo llegarán también a la ciudad de Querétaro, Corregidora y Landa de Matamoros. Además, se realizarán desfiles en prácticamente todos los municipios, prometiendo un diciembre lleno de actividades para toda la familia.