¡20 años del Caso Cumbres! El crimen que paralizó a Monterrey y estremeció a México

Este 2 de marzo se cumplen 20 años de uno de los casos criminales que más impactaron a la opinión pública en México: el llamado Caso Cumbres, un doble homicidio ocurrido en 2006 en Monterrey, Nuevo León, que conmocionó no solo a la capital regiomontana, sino a todo el país por la brutalidad de los hechos y la intensa cobertura mediática que generó.

Dos décadas del crimen que marcó a Monterrey

La tragedia ocurrió en la colonia Cumbres, en Monterrey, cuando fueron asesinados los hermanos Peña Coss: Eric, de siete años, y María Fernanda, de apenas tres. El responsable, según determinó la justicia, fue Diego Santoy Riveroll, entonces de 21 años, quien era exnovio de Érika Peña Coss, hermana mayor de las víctimas.

El caso rápidamente acaparó titulares nacionales. La combinación de factores —juventud de los involucrados, entorno familiar de clase media alta, versiones encontradas y una narrativa mediática intensa— convirtió el crimen en uno de los más seguidos en la historia reciente del país.

Santoy fue detenido días después de los hechos y, tras un proceso judicial que se prolongó por varios años, fue sentenciado a 71 años de prisión por homicidio calificado, privación ilegal de la libertad y otros delitos relacionados. Actualmente cumple su condena en el Centro de Reinserción Social de Cadereyta, en Nuevo León.

La entrevista que marcó el debate público

En abril de 2006, apenas semanas después del crimen, Javier Alatorre entrevistó a Santoy en prisión para Azteca Noticias. Aquella conversación se convirtió en uno de los momentos televisivos más comentados del año.

Durante la entrevista, Santoy sostuvo una versión distinta a la presentada por la Fiscalía. Aseguró que no actuó solo y que hubo circunstancias que, según él, no fueron tomadas en cuenta por las autoridades. Sus declaraciones avivaron el debate público y dividieron opiniones: mientras algunos defendían la sentencia como justa, otros cuestionaban posibles inconsistencias en la investigación inicial.

A lo largo de los años, el propio Santoy ha buscado recursos legales para revisar su caso, sin que hasta ahora haya logrado modificar la sentencia dictada en su contra.

Un caso mediático el de Santoy y la figura de la defensa

Otro de los elementos que mantuvo vivo el interés en el caso fue la participación de la abogada Raquel Villanueva, quien asumió la defensa de Santoy y se convirtió en una figura polémica por su estrategia jurídica y sus declaraciones públicas. Villanueva fue asesinada en 2009 en un hecho distinto, lo que añadió un nuevo capítulo trágico alrededor de un caso ya de por sí marcado por la controversia.

Mientras tanto, Santoy ha intentado reconstruir su vida tras las rejas. De acuerdo con autoridades penitenciarias, estudió Derecho y se graduó como abogado durante su estancia en prisión, convirtiéndose en uno de los internos con mayor nivel académico dentro del penal.

La casa que ya no está, ¿qué pasó con el lugar donde se cometió el crimen?

La residencia donde ocurrieron los hechos permaneció asegurada durante años como parte de la investigación. Con el tiempo, el inmueble fue demolido. Hoy no queda rastro físico del lugar que fue escenario de una de las tragedias más recordadas en Monterrey.

A 20 años del doble crimen de Cumbres, el caso sigue presente en la memoria colectiva. Más allá de la sentencia judicial, permanece como un referente obligado cuando se habla de violencia, cobertura mediática y el impacto que un solo hecho puede tener en toda una generación.