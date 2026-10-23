¡Susto en “El Bunker”! Cae fachada de edificio de la FGJ CDMX y daña vehículos

Una techumbre cayó desde más de 10 metros de altura, un tráiler arrastró cables que quedaron tendidos sobre el asfalto y dos postes terminaron encima de vehículos; así fueron las obras de remodelación del edificio central de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), conocido como El Búnker, provocaron daños en la vía pública y afectaciones a la circulación en la colonia Doctores.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Digna Ochoa y Plácido y Doctor Río de la Loza, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde la caída de la estructura dejó parte del cableado exterior colgando y otro tramo sobre el pavimento.

La situación se agravó cuando un tráiler pasó por la zona sin advertir que los cables estaban en el suelo. Al avanzar, la unidad pesada los jaló y provocó la caída de dos postes sobre un automóvil y una camioneta blanca, que terminaron con rayones.

Caída de estructura afecta cables, postes y un semáforo

Las consecuencias del incidente no se limitaron a los dos vehículos afectados, también en el lugar también quedó doblado un semáforo, mientras que cables de internet, telefonía, televisión de paga y electricidad terminaron sobre la vialidad.

La presencia de estos materiales representó un riesgo para quienes circulaban por la zona, por lo que fue necesario restringir el paso mientras los equipos de emergencia trabajaban para retirar las estructuras y asegurar el cableado.

#PrecauciónVial | Laboran servicios de emergencia en Dr. Río de la Loza a la altura de Digna Ochoa y Plácido. #AlternativaVial Eje 2 Sur. https://t.co/nbW5IXUI9p — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 22, 2026

Al sitio acudieron integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Obras y Servicios y elementos de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc. También participaron trabajadores encargados de la seguridad de la FGJCDMX, quienes apoyaron las labores de atención.

Para liberar los vehículos, los bomberos utilizaron una grúa con la que levantaron los postes que habían caído sobre las unidades. Posteriormente, cortaron las estructuras para facilitar su retiro.

Remodelación de El Búnker ya había dejado tres lesionados

El incidente ocurre después de otro percance registrado en julio de 2026, también durante los trabajos de remodelación del edificio central de la Fiscalía capitalina. En aquella ocasión, el colapso de una estructura dejó tres personas lesionadas.

La FGJCDMX anunció el proyecto de remodelación en abril de este año. Los trabajos contemplan intervenciones en seis niveles del inmueble y, de acuerdo con lo previsto, deberían concluir a finales de 2026.