FGR se contradice; asegura que recibió denuncia de huachicol de Rafael Ojeda, pero Marina la desmiente

A pesar de que Manuel Farías señaló directamente a Rafael Ojeda, exsecretario de Marina del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y pidió que declare en el caso que hay en su contra por huachicol fiscal, la Fiscalía General de la República (FGR) se ha encargado de exonerarlo y hasta aseveró que fue el funcionario que denunció la red de tráfico de combustible.

¿Qué dijo la FGR sobre la red de huachicol fiscal en Tamaulipas?

En un mensaje en video emitido el 7 de septiembre de 2022, Ernestina Godoy, titular de la FGR, alegó que Ojeda Durán fue quien denunció la red de tráfico de huachicol intencionalmente ingresada por personal de la Marina.

No solo eso, Godoy Ramos alegó que el exsecretario de Marina de López Obrador dio información para que la Fiscalía diera un golpe contra la red de huachicol y asegurara 10 millones de litros de diésel de un bloque en Altamira, Tamaulipas.

#JusticiaSelectiva | Documento contradice a @ErnestinaGodoy_ y exhibe encubrimiento en la @FGRMexico



Un documento de la @SEMAR_mx reveló que no existe registro de alguna denuncia presentada por el almirante Rafael Ojeda ante la Fiscalía, dejando en evidencia las afirmaciones de… pic.twitter.com/e50sdv8ctu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 28, 2026

“Me refiero a la red criminal que en 2024 fue denunciada por el almirante Rafael Ojeda, quien expuso elementos de posibles actividades ilícitas vinculadas con integrantes de la institución naval. Ese fue el origen que nos permitió conducir investigaciones”, afirmó la titular de la FGR.

Semar desmiente a la FGR: no existen registros de denuncias de Rafael Ojeda

No obstante, la Secretaría de Marina desmiente las declaraciones de la FGR. Por medio de una solicitud de información consultada por Azteca Noticias y revelada en Hechos AM con Manuel López San Martín, la dependencia descarta tener algún documento en el que Rafael Ojeda haya denunciado la red de huachicol ante la Fiscalía General de la República.

“Después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y digitales no se cuenta con registro o documentación sobre cualquier denuncia presentada por el almirante Rafael Ojeda ante la Fiscalía General de la República", menciona la respuesta de la Semar a la solicitud de información.

Las declaraciones de Manuel Farías Laguna en Hechos AM

Cabe recordar que Manuel Roberto Farías Laguna, detenido por el tráfico de combustible, asegura que tanto él como su hermano son inocentes y sólo son chivos expiatorios. En una entrevista con Manuel López San Martín en Hechos AM, Farías Laguna aseguró que desconoce si Ojeda Durán estaba involucrado en ese delito, pero consideró que debería ser citado a declarar.

