Acciones europeas cierran jornada tocando máximos de ocho meses

LONDRES.- Las acciones europeas cerraron el martes tocando máximos de ocho meses, impulsadas por los títulos bancarios y financieros, datos positivos de China y la mejora de la confianza económica en Alemania.

El índice paneuropeo STOXX 600 avanzó por quinta sesión consecutiva, liderado por el referencial suizo y el DAX alemán, muy sensible al comercio.

Asimismo, el índice de volatilidad STOXX 50, la principal medida de ansiedad en los mercados europeos, cayó a su mínimo desde mediados de enero de 2018, ayudado por una semana de operaciones más corta por la festividad de Semana Santa.

Los sectores bancario, financiero y de seguros aportaron un importante impulso, gracias sobre todo a los resultados presentados por grandes bancos de Wall Street, después del sólido reporte de JPMorgan Chase & Co la semana pasada.

Las ganancias de Bank of America Corp también superaron las expectativas, aunque Goldman Sachs Group Inc y Citigroup Inc decepcionaron en sus ingresos, pese a que mejoraron las estimaciones de utilidades trimestrales.

El mayor banco de Italia, UniCredit SpA, avanzó más del 3 por ciento tras acordar junto a dos subsidiarias pagar una compensación de 1.300 millones de dólares a las autoridades estadounidenses para cerrar una investigación por violaciones de las sanciones impuestas a Irán y otros países.

Entre las firmas que más subieron, destacó la de comercio electrónico Zalando, con un alza de más del 10 por ciento después de informar que espera anotar una ganancia operativa en el primer trimestre.

Entre los mayores perdedores del día destacaron compañías petroleras como BP, Total y Royal Dutch Shell, que cayeron al hilo de las caídas en los precios del crudo.