Avanza proyecto Internet para Todos: SCT

Ciudad de México.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) diseña, a través de un trabajo interinstitucional, el programa Internet para Todos, con el fin de universalizar el acceso y uso de las nuevas tecnologías de la información.

La Subsecretaria de Comunicaciones de la SCT, Salma Jalife Villalón, apuntó que estamos inmersos en la Cuarta Revolución Industrial, hay muchos aspectos que van a cambiar radicalmente, y México tiene que estar preparado para responder a estos nuevos retos.

El objetivo es construir juntos, industria, academia y sociedad civil, éste programa prioritario para el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de distintas alternativas, incluyendo aquellas que puedan hacer que las comunidades colaboren en modelos sostenibles.

La labor de este Gobierno no es sólo conectar, sino aportar valor, empoderar al usuario de las telecomunicaciones y la radiodifusión, planteó la subsecretaria de Comunicaciones en un comunicado.

“Tenemos el caso de adultos mayores que no usan Internet, pero no porque no tengan forma de pagarlo, ni por falta de conectividad, sino porque no saben cómo usarlo”. Entonces, puntualizó, necesitamos trabajar también en ese sentido; necesitamos empoderar a la gente para que pueda hacerse de estas herramientas tecnológicas y, juntos, podamos construir un mejor futuro con bienestar.